Pablo se pondrá a Irene por montera

Así que pasó el Congreso... ,

vista triste hacia Errejón,

corderillo degollado

tras el Vista Alegre II

en el que quedó muy claro

que la "Ilusión" le falló.

Corren tiempos purgatorios

en la turba de Turrión

y el faccioso pico de oro

y hasta ahora Portavoz

del Congreso disputado

por Podemos, ¡ale, hop!

va a pagar con el silencio

su atrevida presunción.

Se halla ya en la cuerda roja

y nadie duda que no

repetirá en ese puesto

por bocazas y traidor.

Y es que en un "cajón desastre"

siempre está a punto el complot,

todo cabe, incluso el mate,

por parte del superior.

Una mujer por montera

-que dicen que está cañón-

por feminizar el cargo

va a ponerse el ganador.

Sea buena o sea mala,

esa ya es otra cuestión,

en ella difieren muchos,

no me pronunciaré yo.

"Moradito de martirio"

quedará, pues, Errejón

por haberse levantado

contra quien es su señor.

Podemos las gasta así:

el sillón es el sillón.

Adónde vaya a parar

el Partido que surgió

de una sentada plenaria

sobre la Plaza del Sol...

al poeta no le importa.

Si nos dice adiós, mejor.