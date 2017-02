Podemos tiene en los medios informativos un plus de simpatía muy superior a sus fuerzas reales

DOS partidos, dos, han celebrado como saben sendos congresos en este «finde», como lo llaman ahora los chavales y acabaremos diciendo todos.

El uno ha sido en Vistalegre, que me suena a vieja plaza de toros, apodada La Chata, a los comienzos de Palomo Linares en las novilladas de la oportunidad, al hecho habitual de que las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid o Sevilla, tuvieran dos cosos taurinos.

El otro ha sido en La Caja Mágica, un lugar que no tengo el gusto de conocer, ni falta que me hace, y que me suena a juegos de manos, a magia de la política, a prestidigitación de lo que se prometió en el programa y en campaña y luego no se cumple, y No Passsa Nada, y a otra cosa, mariposa, que los votantes, como el papel, lo aguantan todo.

De estos dos partidos, en las últimas elecciones generales del 26 de junio el uno sacó 7.906.185 votos, que representaron el 33,03 por ciento de los emitidos y le dieron 137 diputados.

El otro partido que celebraba su congreso finisemanal obtuvo 3.201.170 sufragios, el 13,3 por ciento y 45 diputados. Se han quedado con las cifras, ¿no? Así que casi 8 millones de votos frente a 3 millones larguitos, y 137 diputados contra 45. Ah, y algo que se me olvidaba.

Tras un largo atasco que atoraba los caminos a La Moncloa, los varilleros de los pactos y las negociaciones lograron desatrancarlo, y el más votado de estos partidos recibió de Su Majestad el Rey (que Dios guarde) el encargo de formar Gobierno, cosa que logró y ejerce en esta España donde dicen que la crisis económica está ya cautiva y derrotada, pero yo no sé lo que ocurre, que vas por la calle y cada vez hay más jóvenes sin trabajo y más tiendas cerradas cuyos locales ostentan angustiosos letreros de «se vende», «se alquila» o «lo que sea».

Mientras se celebran estos dos congresos, ¿cuál cree usted que fue al que mayor atención dedicaron los medios informativos y especialmente la radio y televisión públicas, que pagamos todos?

¿Al que ganó las elecciones, tuvo casi 8 millones de votos, sacó 137 diputados y formó el actual Gobierno del Reino de España? ¡Qué va, hombre! Esos son unos fachas, unos rancios.

Lo progresista y lo políticamente correcto es que RNE y TVE dediquen mucha mayor atención y abran sus informativos con el congreso del otro partido, del que sólo tuvo 3 millones de votos y 45 diputados, aunque, eso sí, gracias a la complicidad de un tercer partido (ahora en manos de la susanidad), para evitar que gobiernen ciudades los rancios fachas, tienen en sus manos las alcaldías de Barcelona, Madrid y Cádiz, entre otras ciudades donde también se están enterando de lo que vale un peine de radicalismo antisistema, anticapitalismoa, poscomunismo y toda la vieja demagogia que pisa la raya de picadores del estalinismo en muchos casos.

Son los que pretenden la ruptura que la reforma política de la Transición evitó. Y, junto a separatistas de su calaña, de los que son en muchos casos amigos, socios y residentes en Cataluña, ponen en peligro este régimen de libertades que tantas fatiguitas costó conseguir a una generación ya puretona y en muchos casos harta de coles.

Ni que decir tiene que toda esta larga fábula no es tal, sino la triste realidad informativa de España. El partido maltratado en su congreso por los medios públicos ha sido el PP gobernante.

Y el mimadísimo y cuidadísimo, como si a todos nos fuera la vida en si ganaba el de la coleta o el que cobró la beca de aquella manera, habrán adivinado que es Podemos.

Podemos tiene en los medios informativos un plus de simpatía muy superior a sus fuerzas reales, no sé si por miedo o por no parecer facha. Y hay como una vergüenza colectiva por dar su sitio y la importancia debida al partido gobernante. Que da la pequeña casualidad de que ganó las elecciones por casi 8 millones de votos, ¿sabe usted?