El futuro de Errejón

¡Que estrés! Parece que la política española está paralizada a la espera de que Pablo Iglesias decida que futuro le depara a Iñigo Errejón.

Y es que ahora mismo todo son especulaciones sobre que van a decidir Iglesias y los suyos en el próximo Comité Ciudadano que se va a celebrar el sábado. Los hay que auguran que Errejón será relevado como portavoz en el Congreso, otros de que además se va a suprimir la secretaria política, los de más allá intuyen que no le queda ya mucho recorrido político dentro de Podemos, que Iglesias lo va a laminar, e incluso hay quienes auguran que más pronto que tarde saldrá de filas podemitas.

A mi me parece que aún siendo verdad que Errejón perdió en Vista Alegre y que Pablo Iglesias tiene la sartén, todas las sartenes podemitas, por el mango, no es menos cierto que casi un cuarenta por ciento voto a favor de las tesis errejonistas. Es decir que Podemos no es tan uniforme como parece. La prueba es que en el famoso Comité Ciudadano Iglesias cuenta con 37 puestos pero Errejón con 23 lo que tampoco es moco de pavo y le supone un margen suficiente para seguir haciendo política dentro de Podemos. Otra cosa es Pablo Iglesias haya consolidado absolutamente su liderazgo y que mayoritariamente en Podemos le avalen como líder. Esto es indiscutible y le confiere un poder extraordinario. La cuestión es como va a gestionar Iglesias ese apoyo casi incondicional que ha recibido y si además de haber entendido el supuesto mensaje de "unidad y humildad" entiende que Podemos no es uniforme y sí una organización tan compleja como plural. Y su primera prueba del algodón será precisamente que le va a deparar a Iñigo Errejón.

Desde luego a Errejón se le ha puesto cara de funeral y me parece a mi que con lo listo que parece debería de haber previsto que era casi imposible que pudiera derrotar a Pablo Iglesias en Vista Alegre.

Iglesias tiene algo de lo que Errejón carece y es ese toque carismático que tienen algunos políticos independientemente de la bondad, o desastre, de sus ideas.

Ahora a esperar si el número 1 de Podemos manda al furgón de cola al que hasta ahora ha sido su número 2. La solución el sábado.