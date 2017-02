A la espera del PSOE

Superado el plácido Congreso del Partido Popular y la convulsa cita de Podemos en Vista Alegre, ahora sólo queda esperar al PSOE. Lo que ocurra en este Partido trasciende con mucho a sus propios tabiques. Puede resultar exagerado pero creo que tiene mucho de eso que se titula "cuestión de Estado".

Mientras Pedro Sánchez y Patxi López se han lanzado al ruedo de las primarias, sólo queda que Susana Díaz haga pública y de manera oficial su decisión de entrar en la competición. Tras la cita del pasado domingo en Madrid, todo indica que, finalmente, se ha decidido a competir. En su caso, es comprensible que se lo piense y que se lo piense mucho porque de los tres en liza es, con diferencia, la que más arriesga. Todo lo que no sea ganar por goleada seria para la presidenta de la Junta de Andalucía un mal y complejo resultado. Cualquiera que gane tiene por delante una ardua tarea como es la de unir a un partido absolutamente maltrecho, carente de puentes entre unos y otros y que aún no ha acabado de digerir la estupefacción por lo que "nos ha ocurrido".

En el caso de Susana Díaz, además de unir al Partido, tendría delante de sí el inmenso reto de mejorar sustancialmente los resultados electorales obtenidos por Pedro Sánchez. Ella que siempre ha salido a ganar no tiene más remedio que ganar. Y el PSOE, también porque si tras las próximas elecciones generales no logra tocar poder, el socialismo español quedaría más jibarizado de lo que ya está.

A lo largo de la campaña que les espera por delante, tanto López como Sánchez harán saber que si ganan su objetivo no es "romper la legislatura" pero si gestionarla de otra manera, de manera que no quede ni sombra de duda que el PSOE no va de muleta del PP. Ambos, con mayor o menor énfasis, discrepan de la posición de la gestora que es tanto como discrepar de Susana Díaz, pero ¿dónde está escrito que la lideresa andaluza vaya a ser especialmente complaciente con el PP?. Cualquiera que gane va a necesitar tiempo, de ahí que ninguno vaya a caer en la tentación, vaya a correr el riesgo de romper la legislatura. La duda es por cuanto tiempo.

Rajoy, amigo de respetar los tiempos, no miente cuando dice que no pretende adelantar elecciones pero para que esta pretensión sea realidad será necesario el concurso del PSOE. Ahora están encima de la mesa los presupuestos que a día de hoy no cuentan con el apoyo suficiente. No hay que descartar que , en caso extremo, se prorroguen. La prueba definitiva será el techo de gasto para el 2018. Para la aprobación del mismo hay tiempo y la decisión que el PSOE adopte al respecto será una decisión que, con toda seguridad, adoptará la nueva dirección. Será quizás la primera gran decisión que deba tomar.

La campaña para las primarias, que va a dar mucho de sí, va a coincidir con los sucesivos congresos regionales del PP que son, en realidad, la segunda parte y no menos importante que el plácido congreso celebrado en La Caja Mágica y veremos también como Pablo Iglesias gestiona su triunfo de Vista Alegre. En las próximas semanas-meses van a coincidir una serie de circunstancias y decisiones que serán, todas ellas, las que nos permitan establecer una aproximación cierta a lo que será lo que pueda quedar de legislatura. En este puzzlle, el PSOE es una pieza clave. No es un partido que ha llegado para quedarse. Es que ya estaba y debe seguir estando.