A ver si es verdad de una vez que la educación es lo primero

A este país a la deriva

por sus extremos radicales,

la educación es lo primero

con que conviene reformarle.

A ello se han entregado predispuestos

los profesores y los estudiantes,

los padres y las madres de familia

y un conjunto de sabios respetables

convocados al fin por el gobierno

a una "mesa de ideas" y contrastes.

Vamos a ver qué aprueban en concreto

para salir del anchuroso bache

en que ha caído la enseñanza

tras numerosos y disparatados planes.

Libertad, sí que sí, pero también

disciplina, aprendizaje,

esfuerzo, competencia,

tareas escolares,

memoria, inteligencia,

voluntad sin ambages,

tesón de emprendedores

y fuerzas de coraje,

con los cinco sentidos en el aula,

el hogar y la calle.

Que lleguen los llamados a un concierto

plasmado en Ley vital que no se aplace

y que sea aceptada de buen grado

sin excepciones de ninguna clase.

En ella habrán de entrar, cómo que no,

las opiniones más dispares,

las lenguas autonómicas,

las religiones regulares,

las actitudes y aptitudes más valiosas,

las Ciencias y las Humanidades...

y, compartiendo su importancia,

la Lectura y las Artes

plásticas y cerámicas,

pictóricas y esculturales.

¿Dije que la Lectura?

La lectura es la llave

de todo lo anterior,

como se sabe,

para abrir el baúl de los tesoros

que encierra porque es madre

de los conocimientos

de ahora y antes.

Leer, leer, niños precoces;

leer, leer también los grandes.

Curiosidad se llama eso

y está en el campo y en las ciudades,

en los valles y las montañas,

entre las yerbas y los árboles.

Que en cada paso la llevéis

con los cinco sentidos por delante.

OK, amigos.

Tal el poeta hace.