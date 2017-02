Caso Noos: Hemos perdido el oremus

Hemos perdido el oremus. La expresión tiene su origen en la misa en latín anterior al Concilio Vaticano II y refleja ese momento de estupor que te atenazaba cuando el cura invitaba a la oración y te pillaba pensando en las musarañas e incapaz de cumplir con la liturgia.

Aunque merced a nuestro zarrapastroso sistema de enseñanza ya no hay estudiante capaz de decir de donde viene la frase, todavía queda gente que entiende su significado: "Perder el juicio, la cordura o la idea de lo que se va a hacer o decir".

Y en mi opinión, eso es lo que ha pasado en España. Hay muchos ejemplos y el primero que me viene a la mente es el de las ‘tarjetas black'. La Fiscalía Anticorrupción solicitó cuatro años de cárcel para Rodrigo Rato y seis años para Miguel Blesa, su predecesor en la presidencia de Caja Madrid, por el uso y la gestión de las dichosas tarjetas opacas.

En su escrito, la Fiscalía acusa a los dos citados y a otros 64 personajes de apropiación indebida. La reacción social oscila entre el entusiasmo de algunos políticos, al aplauso de bastantes periodistas, que hablan de ‘castigo necesario' o ‘pena ejemplarizante'.

Quizá me hubiera callado y me ahorraría problemas, si hace cinco meses, la Audiencia Provincial de Madrid no hubiera condenado a Miguel Ángel Flores, a cuatro años de prisión por homicidio imprudente.

Flores es el avaricioso empresario que vendió más entradas de las que permitía el aforo para una fiesta de Halloween y para ahorrarse pasta montó una fiesta desastrosa "en la que nada funcionó", lo que causó la tragedia del Madrid Arena en 2012, en la que murieron aplastadas en una avalancha cinco jóvenes.

Pues a Flores le han caído 4 años -cinco niñas muertas- y para alguien como Iñaki Urdangarín piden casi 20 años de prisión, en un caso en el que actúa como acusación particular una cosa llamada 'Manos Limpias', trufada de sinvergüenzas, extorsionadores y chantajistas.

No se si es el oremus lo que hemos perdido o es que nos hemos agilipollado irremediablemente, porque en este país y de acuerdo con el artículo 142 del Código Penal todo lo que se puede sancionar a quien matase a otro de forma imprudente, va del año a los cuatro años de prisión.

Y si el homicidio es doloso y lo apiola con toda intención, lo que le suelen pedir son de diez a quince años en la trena.

En otras palabras, que si un facineroso lanza una botella al alto en la discoteca y desnuca fatalmente a tu hijo pequeño, ni pisa la celda. Pero al caradura que se agenció una cartera de cuero en Loewe, fue a Victoria Secret a comprar lencería picante para una amiguita o se ponía morado de cocochas en los restaurantes con dinero de la Caja, lo enchironan por lo menos un par de años o más. Y al yerno del Rey la mundial, con el apluso de la prensa y el populacho.

No hay proporción. Y para comprobarlo, echen un vistazo a la hemeroteca y comprueban historial, peripecia y sentencias de los criminales etarras.

Nunca me ha chocado que los asesinos sigan satisfechos de sus tropelías. Lo que me dejaba perplejo antes, es que salieran a arroparles miles de vecinos teóricamente ‘normales'. Ahora ya ni eso, porque he llegado a la conclusión de que una parte sustancial de la sociedad española, incluidos jueces, políticos, profesores, amas de casa, periodistas y hasta curas, está irremisiblemente extraviada.

PENAS QUE SE SOLICITAN EN EL CASO NOOS

- Cristina de Borbón . La hermana del Rey será procesada como presunta cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar al fisco en los ejercicios 2007 y 2008. Solo la acusa Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, y reclama una pena de 8 años de prisión y multa de 2 millones de euros.

. La hermana del Rey será procesada como presunta cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar al fisco en los ejercicios 2007 y 2008. Solo la acusa Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, y reclama una pena de 8 años de prisión y multa de 2 millones de euros. - Iñaki Urdangarin . El marido de la infanta Cristina, exduque de Palma, presuntamente utilizó el instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid. Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, contra Hacienda y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él una condena de 19,5 años de reclusión y Manos Limpias solicita 26,5 años.

. El marido de la infanta Cristina, exduque de Palma, presuntamente utilizó el instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de instituciones públicas de Baleares, Valencia y Madrid. Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, contra Hacienda y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él una condena de 19,5 años de reclusión y Manos Limpias solicita 26,5 años. - Diego Torres . Socio de Urdangarin al frente del Instituto Nóos y presunto autor de delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. Se enfrenta a penas de entre 16,5 (Fiscalía) y 22,5 años (Manos Limpias).

. Socio de Urdangarin al frente del Instituto Nóos y presunto autor de delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, contra Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. Se enfrenta a penas de entre 16,5 (Fiscalía) y 22,5 años (Manos Limpias). - Jaume Matas . El expresidente del Gobierno balear y del PP en las islas, y exministro de Medio Ambiente, está acusado de delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, presuntamente cometidos por contratar con Nóos al margen de la legalidad. En la actualidad está preso por corrupción, por otra pieza separada del llamado caso Palma Arena. Horrach solicitaba al principio 11 años de cárcel, que rebajó a 5 tras aplicar las atenuantes de reparación del daño y colaboración.

. El expresidente del Gobierno balear y del PP en las islas, y exministro de Medio Ambiente, está acusado de delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, presuntamente cometidos por contratar con Nóos al margen de la legalidad. En la actualidad está preso por corrupción, por otra pieza separada del llamado caso Palma Arena. Horrach solicitaba al principio 11 años de cárcel, que rebajó a 5 tras aplicar las atenuantes de reparación del daño y colaboración. - Ana María Tejeiro . Esposa de Torres y responsable de personal de las empresas del entramado Nóos. Manos Limpias le atribuye los mismos delitos que a su marido y le reclama 19,5 años de privación de libertad, mientras que la Fiscalía la acusa de blanqueo de capitales y propone para ella una pena de 2 años de cárcel.

. Esposa de Torres y responsable de personal de las empresas del entramado Nóos. Manos Limpias le atribuye los mismos delitos que a su marido y le reclama 19,5 años de privación de libertad, mientras que la Fiscalía la acusa de blanqueo de capitales y propone para ella una pena de 2 años de cárcel. - Marco Antonio Tejeiro . Cuñado de Torres y contable del Instituto Nóos. Será juzgado por malversación, falsedad, estafa, blanqueo, tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía, que le atribuye todos los delitos, pide para él dos años de cárcel porque confesó los hechos, mientras Manos Limpias solicita 11 años de prisión.

. Cuñado de Torres y contable del Instituto Nóos. Será juzgado por malversación, falsedad, estafa, blanqueo, tráfico de influencias y prevaricación. La Fiscalía, que le atribuye todos los delitos, pide para él dos años de cárcel porque confesó los hechos, mientras Manos Limpias solicita 11 años de prisión. - Salvador Trinxet . Asesor fiscal que colaboró en la creación del entramado empresarial sospechoso de ser utilizado por Urdangarin y Torres para ocultar al fisco sus ingresos. Tampoco le acusa la Fiscalía y Manos Limpias quiere que se le condene a 3 años por blanqueo.

. Asesor fiscal que colaboró en la creación del entramado empresarial sospechoso de ser utilizado por Urdangarin y Torres para ocultar al fisco sus ingresos. Tampoco le acusa la Fiscalía y Manos Limpias quiere que se le condene a 3 años por blanqueo. - José Luis Pepote Ballester . Ex director general de Deportes del Govern balear, campeón olímpico de vela y amigo de los exduques de Palma. Como ha colaborado en la investigación, las acusaciones piden para él 2 años de prisión sustituibles por multa por presunta malversación, prevaricación, falsedad y fraude en los contratos del Gobierno balear con el Instituto Nóos.

. Ex director general de Deportes del Govern balear, campeón olímpico de vela y amigo de los exduques de Palma. Como ha colaborado en la investigación, las acusaciones piden para él 2 años de prisión sustituibles por multa por presunta malversación, prevaricación, falsedad y fraude en los contratos del Gobierno balear con el Instituto Nóos. - Gonzalo Bernal . Cuando era director de la Fundación Illesport de Baleares tramitó la contratación presuntamente irregular del Instituto Nóos, por lo que está acusado de prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias. Han llegado a reclamar hasta 11 años de cárcel para él, pero la Fiscalía ha rebajado las pretensiones hasta los 2 años de prisión a sustituir por multas ponderadas la confesión y la reparación de daño.

. Cuando era director de la Fundación Illesport de Baleares tramitó la contratación presuntamente irregular del Instituto Nóos, por lo que está acusado de prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias. Han llegado a reclamar hasta 11 años de cárcel para él, pero la Fiscalía ha rebajado las pretensiones hasta los 2 años de prisión a sustituir por multas ponderadas la confesión y la reparación de daño. - Juan Carlos Alía . Exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur). Acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias por encargar a la entidad dirigida por Urdangarin y Torres la organización de dos foros sobre turismo y deporte. Se enfrentaba a peticiones de 4 y 11 años de reclusión que la Fiscalía ha dejado en 1 año a sustituir por multa.

. Exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur). Acusado de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias por encargar a la entidad dirigida por Urdangarin y Torres la organización de dos foros sobre turismo y deporte. Se enfrentaba a peticiones de 4 y 11 años de reclusión que la Fiscalía ha dejado en 1 año a sustituir por multa. - Miguel Ángel Bonet . Exsecretario del Ibatur. Acusado por los mismos delitos y razones que Alía. La Fiscalía proponía que fuera condenado a 5,5 años -que rebajó a uno sustituible por multa- y Manos Limpias a 13.

. Exsecretario del Ibatur. Acusado por los mismos delitos y razones que Alía. La Fiscalía proponía que fuera condenado a 5,5 años -que rebajó a uno sustituible por multa- y Manos Limpias a 13. - Luis Lobón . Exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana. Se le atribuyen delitos de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias por la contratación de Nóos para organizar los foros Valencia Summit y promover la candidatura de la capital levantina para organizar unos Juegos Europeos. Piden para él de 8 a 11 años en la cárcel.

. Exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana. Se le atribuyen delitos de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias por la contratación de Nóos para organizar los foros Valencia Summit y promover la candidatura de la capital levantina para organizar unos Juegos Europeos. Piden para él de 8 a 11 años en la cárcel. - José Manuel Aguilar . Exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Tiene las mismas acusaciones que el anterior por participar, presuntamente, en los mismos hechos delictivos. Manos Limpias solicita igualmente 11 años de cárcel y la Fiscalía, 6 años.

. Exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Tiene las mismas acusaciones que el anterior por participar, presuntamente, en los mismos hechos delictivos. Manos Limpias solicita igualmente 11 años de cárcel y la Fiscalía, 6 años. - Jorge Vela . Exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas. Acusado de los mismo que los dos anteriores y con idénticas peticiones de pena que Aguilar, 11 y 8 años de prisión.

. Exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas. Acusado de los mismo que los dos anteriores y con idénticas peticiones de pena que Aguilar, 11 y 8 años de prisión. - Elisa Maldonado . Fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Está acusada de los mismos presuntos delitos que los tres precedentes. Se enfrenta a posibles condenas de 8 u 11 años.

. Fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Está acusada de los mismos presuntos delitos que los tres precedentes. Se enfrenta a posibles condenas de 8 u 11 años. - Mercedes Coghen . Ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016. Será procesada por malversación, falsedad, prevaricación, fraude y tráfico de influencias por donar 114.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Nóos. Anticorrupción pide que sea condenada a 5 años y 3 meses de cárcel y Manos Limpias reclama 2 años y 6 meses.

. Ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016. Será procesada por malversación, falsedad, prevaricación, fraude y tráfico de influencias por donar 114.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Nóos. Anticorrupción pide que sea condenada a 5 años y 3 meses de cárcel y Manos Limpias reclama 2 años y 6 meses. - Alfonso Grau Alonso, exvicealcalde de Valencia, por la presunta contratación de la trama a través de la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau que él mismo presidía. Se enfrenta a una petición máxima de 11 años de cárcel.

Alfonso Rojo