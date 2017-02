La Infanta comandanta, absuelta tras la demanda de la que era pagafanta

Corren raudos por los reinos

de la España rota actual

cuchicheos, dichos y hechos

que no son de celebrar

porque atañen a una Infanta

que ha sido absuelta, y lo más

que se podría decir,

en honor de la verdad,

es que, aun absuelta en la causa,

condenada seguirá

por aquellos que hacen mofa

de la Justicia imparcial.

Claro que era comandanta

fiel de su Marichalar,

pero "no sabía nada",

-y demostrado se ha-

de sus tejes y manejes

fuera del cándido hogar

de Pedralbes y Ginebra

como esposa "enamorá".

Malos tiempos para el trono

de la sucesión real,

que ha sido vapuleado

con "zascas" de aquí y de allá,

en la prensa de papel

y en la prensa digital.

"Mujer florero" no vale

para quien pide igualdad

sin saber ni lo que pide

en este caso puntual.

Comandanta sí, y en casa,

al uso de las mamás

antiguas y señoriales

que tanto dieron que hablar

con la sartén por el mango

y los críos por cuidar.

Dejemos a cada uno

do piense el fiscal Horrach

y acábese este martirio

por dignidad nacional,

que es que una mancha con otra

no se quitará jamás,

a pesar del refranero,

que sí que suele acertar.