Si a un dóberman un terrier, aquí y en Mozambique,

Le ladra, si no es lástima, nos da la risa;

¿Qué pensar si al Iglesias el tal Echenique

A correr le retase?... Tal que verlos en Misa;

Fijo que su barco no se le hubiera ido a pique,

Si el Errejón no hubiera tenido tanta prisa

En llegar a puerto y descargar su mercancía...

Está claro que el Vistalegre no fue su día;



Pretender hacer mazapán en un alambique,

O construir con hojarasca una cornisa,

Ha sido tal cual a Lucifer darle palique

Para que en el infierno de Podemos la brisa

De un querubín corriese... El astuto cacique

Sigue despierto, desde ahora junto a la Papisa

Irene, impartiendo él solo bendiciones,

Pues para esto y mucho más tiene cojones.