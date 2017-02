Donald Trump: Boogieman Blues

«¿Veis lo que ha pasado la última noche en Suecia» ¡Suecia! ¿Quién podría creérselo?», dijo Donald Trump en un mitin en Florida.

¿Qué pasó en Suecia para que mereciera la atención del presidente de Estados Unidos?

Pues lo más destacado que aconteció el viernes por la noche en Suecia fueron las eliminatorias para la elección de su representante al festival de Eurovisión.

Es verdad que el veterano Owe Thorqvist sufrió serios problemas técnicos durante la interpretación de «Boogieman Blues», pero a sus 87 años logró clasificarse para la final.

Trump saluda ayer a su designado como responsable de Seguridad Nacional, el general McMaster, tras sus polémicas declaraciones en las que se refirió a un supuesto atentado terrorista en Suecia que nunca existió

Puede que a Trump le pareciera excesivo el tormento sufrido sobre el escenario por el bueno de Owe Thorqvist y aprovechara el mitin de Florida para solidarizarse con el cantautor:

«¿Veis lo que ha pasado la última noche en Suecia ¡Suecia! ¿Quién podría creérselo?»

Ciertamente es difícil de creer que en un país con algunas de las más prestigiosas empresas de sonido del mundo fallara el audio durante las eliminatorias para la elección de su representante en Eurovisión, pero Trump no se refería a eso, sino a un supuesto atentado terrorista que jamás existió.

Se ha montado la mundial y hasta el mismísimo exprimer ministro sueco Carl Bildt se ha preguntado en Twitter qué fuma el presidente de Estados Unidos, pero esa pregunta se la fuma Donald Trump de la misma manera y con la misma intensidad que se fuma las críticas recibidas durante su primer mes de mandato.

Y he ahí el problema. Que Donald Trump no entienda que ya no es el candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, sino el presidente de Estados Unidos, lo que le obliga a un cambio radical de estrategia y mensaje.

La victoria electoral ha catapultado su vanidad a una cima peligrosa, porque ni el hombre más poderoso del mundo puede enfrentarse a la opinión pública mundial, más aún cuando en Estados Unidos los grandes medios de comunicación han puesto sobre su figura una gigantesca lupa de aumento.

Se puede alcanzar la Presidencia de Estados Unidos con la oposición de la prensa, pero en las sociedades libres gobernar contra la prensa tiene un coste inasumible, salvo que su gestión resulte inmaculada, lo que no parece que sea el caso.

En Suecia no hubo ningún atentado, pero el efecto que ha provocado el desliz de Trump -aunque se haga el sueco- puede resultar devastador. Hace tanto por potenciar sus trazos gruesos que su figura se parece cada vez más a su caricatura.

Llegará un momento en que haga lo que haga y diga lo que diga, le pasará lo mismo que al bueno de Owe Thorqvist, que mientras cantaba «Boogieman Blues» problemas técnicos estuvieron a punto de apartarle de Eurovisión.