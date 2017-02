Felipe González está preocupado por las pensiones

Y yo personalmente le creo, pienso que, si los podemitas solucionan el problema al estilo barufakis, por cierto, otro muerto de hambre, al igual que el chiripas ese, ése que "el coletas" no ha vuelto ni a mencionar. Y digo que le creo porque éstos cuando asalten el Congreso, junto al Pedro bello, el de los autos locos, no les quedará más remedio que dividir por dos para poder seguir pagando. Hay que ir a la mochila colombiana, esa que les han robado por aquello de la coca. Y la llaman mochila de no sé dónde. En tan solo 10 años aportando un 10% a la mochila y un 90% a la hucha común año a año, reverteríamos la situación. Y el que quiera comerse su mochila que se la coma, y el que no, ahí la tiene.

Lo único que está claro, es que hay 9 millones de personas cobrando una prestación, y 18 millones trabajando. Lo que es lo mismo que decir, que dos cotizantes tienen que producir su sueldo digno y además pagar una prestación.

Y los dos sindicatos mayoritarios amenazando con huelgas generales, y abogando por trabajar 35 horas semanales, cuando la semana tiene 168 horas. Ayer parece ser que se manifestaron en Madrid los seis o siete mil liberados juntos con sus familias, encabezados por el independentista y el crucerista.

Con estas perspectivas, que estén apareciendo emprendedores me parece un milagro, porque hay que tener dos semicorcheas para montar una empresa en este país y con estos defensores del obrero que tenemos, que cobran su nómina del Estado, más todavía.

Y digo que le creo, porque tiene razón cuando dice que hay que apuntalar al gobierno, y sacar adelante este país. Aunque también pienso que es el principal culpable de lo que mal llaman el problema catalán.

En esta España donde le estamos zurrando a los mal pagados políticos y que solo meten en la cárcel a los chorizos del PP. y además tan contentos de haber sentado a una de infanta de España en el banquillo.

En esta España donde dicen que el Madrid va a quitar la cruz de su escudo para poder vender más camisetas en los emiratos árabes, o que quieren cargarse al presidente murciano ya no por la obra, sino por el pensamiento, o donde el presidente del Congreso por 7 meses de trabajo, he leído que va a cobrar 12.000 euracos vitalicios, apaga y vámonos.

Pero quiero volver al CINISMO español, a eso que llaman picaresca, eso que dicen que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, vamos al chorizo obrero ya que si Trincan los sindicalistas, trincan los políticos, trincan los empresarios. 800Millones de ERES, otros tantos de cursos de formación, otros tantos los del 3% en total 2 o 3000 millones, que por cierto es un pastizal, el chorizo obrero, me contaba un viejo socialista de verdad, de los de la vieja política, de aquellos pocos que hipotecaron su vivienda para darle al partido las 200.000 pts. para ponerlo en marcha allá por los años 70. Me decía, Paco eso no es nada, el verdadero chorizo es el OBRERO. ¿Qué me dice D. Juan? Si hijo sí, eso son migajas. Lo del Bárcenas, Granados y los Eres, migajas.

2.000.000 de albañiles, carpinteros, electricistas, fontaneros, alicatadores, yeseros, contratistas, promotores, etcétera. Estos se han tirado 10 años de bonanza firmando nóminas de 1.200 euros y llevado para casa 3.000 euros todos los meses. Luego 1.800 euracos por 12 nominas son 21.600 euracos por 10 años de bonanza 216.000 euracos y por los 2.000.000 de obreros, da un total 432.000 millones de euros. ESTO SI QUE ES TRINCAR. También hay que decir que trabajaban 12 horas diarias y algunos más.