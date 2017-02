¿Vendió Judas a Jesucristo, o Jesucristo eligió a Judas para que lo vendiera?

Este Hernando que ayer pedía la dimisión del Perico murciano a bombo y platillo, no confundir con una perica gallega, este atípico de las gafas arco iris, este que ha sido precedido un par de veces por un tal zarrias, que no sé si es el mismo, al cual su madre le achacaba que tenía billetes para asar una vaca.

Este Hernando que no tiene nada que ver supongo yo con le Hernando Trujillo (sastre famoso), ni con Hernando de Magallanes (hidalgo portugués) ni con Hernando de soto (conquistador, explorador y gobernante colonial) y a años luz del Hernando pepero. No, este no, se debe de haber vendido por un plato de lentejas, ni por un puñado de monedas, este se vendió para seguir comiendo, de la mamandurria política, porque hay que comer amigos y unas cinco veces al día. Por recomendación médica en la vieja y saqueadora Europa. Hay que tener un morro bastante pronunciado para seguir de portavoz y no haber dimitido con el de los autos locos, el rojo entre los rojos.

Este portavoz del dividido soe, que nació un 4 de noviembre de 1967 en la villa de Madrid, se dice de él, que es un gran parlamentario y de lo mejor del Congreso, algo que no pongo en duda viendo la patulea que se ha incorporado en esta nueva mini legislatura, pues vamos a nuevas elecciones para el próximo año, éste que nos ha estado aburriendo explicándonos un día tras otro que el NO es NO y que a fecha de hoy sigue subido en la burra congresista. Este es otro que no sabe lo que es la obedecía debida, que quiere seguir comiendo del doloroso IRPF, ajeno como dije antes. Pues éste, predecesor de la tal Soraya Rodríguez, fue secretario de relaciones institucionales y política autonómica del soe, predecesor del zarrias el vaquero, y también secretario de política municipal del soe, diputado en las cortes generales desde el 2 de abril de 2004, otro licenciado en derecho, que saben dónde trabajó, pues como no, para una de las mejores empresas de este país la UGT del 92 al 1994. Con dos corcheas en este caso. Y acto seguido para lo que yo cariñosamente llamo, Organizaciones Nacidas para Generar Empleo Seguro, relacionadas nada más y nada menos con la inmigración. Y para colmo fue secretario general de la comisión española de ayuda al refugiado además de vicepresidente de la asociación de trabajadores marroquíes. En España ATIME (1996-2000) y ya cuando he leído, que fue subdirector de la comisión católica española de migración (97 al 2001), y como exprese antes diputado desde 2004, 2008, 2011 y lo que te rondare morena, no me extraña después de este curriculum que participara en la comisión del triste 11M, no me extraña nada. Pobres moriscos inmolaos, porque el procesado ya está de parranda por las calles de Madrid. Con los doscientos muertos a las espaldas. (justicia de las bermudas), pero ahora a por el urdanga.

Pues si nace en el 67 y calculo que el COU por el 85 y allá por el 90 se licencia en derecho, y del 92 al 94 en la UGT. Pues tenemos aquí otro corsario al servicio del Rey, viviendo del bienestar del Estado, muy mal pagado según en bueno del director de la razón, que me parto el pecho cuando dice que estas condiciones quien va a dedicarse a la política. Con 30 días en agosto de vacaciones, con 40 días sin dar palo al agua en navidad, con su Semana Santa incluida, sin contar la feria de abril, o los carnavales de febrero, y si se vienen para cartagineses y romanos o moros y cristianos de pregoneros.

¿Cuánto tiempo va a tardar esto en reventar?

Siempre desde mi opinión, con cariño, y sin ánimo de ofender a nadie.

Solo el de poner en conocimiento las carreras estos servidores públicos.

O más bien sirviéndose del público.

Necesitamos políticos vocacionales, y no profesionales de la política. Porque que cualquier coge ajos, con todos mis respetos para los recolectores de ajos, pueda manejar un presupuesto de pasta gansa, y para dirigir la antigua RENFE tuvieras que ser funcionario público de nivel A y con diez años de ejercicio en la función, pues en dos palabras in-comprensible.

Y desde aquí le digo a don Paco el de la razón que mal pagados están las fuerzas de seguridad del Estado, que saben a la hora que entran todos los días a trabajar, pero no saben a qué hora van a salir, que están levantando 1400 euros mensuales con dos trienios y un par de hijos, porque como estén solteros están bien jodidos. Son vocacionales y se juegan la vida a diario, menos sentirnos orgullosos y más pasta al mejor estilo parlamentario. Que con las cruces al mérito naval no se come, no las quieren a la hora de pagar en el MERCADONA, quieren euracos.