Alguien en Exteriores cree que nos deben preocupar menos los misiles iraníes que los ministros israelíes

ESPAÑA e Israel mantienen relaciones diplomáticas desde hace 30 años. Habrá a quien le parezca bastante, ya que el Estado de Israel se fundó hace sólo 69 años. Pero también puede parecer bastante poco si tenemos en cuenta que Israel ya estableció relaciones diplomáticas con Egipto hace 38 años y eso ocurrió después de pasarse en guerra las tres décadas anteriores.

No obstante hay muchos síntomas de una relación bilateral fluida en múltiples aspectos. Una relación de la que fue buena muestra el lugar que se otorgó al Rey de España el año pasado durante las honras fúnebres de Shimon Peres: estuvo sentado a la derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu, por delante de los líderes del mundo entero, del presidente de los Estados Unidos para abajo.

En este contexto resulta especialmente inverosímil estudiar los comunicados emitidos por el Ministerio español de Asuntos Exteriores a lo largo del año 2016. En ese año Exteriores hizo públicos un total de 376 comunicados, lo que nos da una media aproximada de uno al día.

De todos ellos, 43 estaban dedicados a desastres naturales o accidentes. Otros 130 abordaban ataques terroristas y la mayoría, más de 200, abordan asuntos políticos. De esos 200 comunicados, 69 tenían un tono negativo.

Es decir, contenían expresiones como «España lamenta...», «España condena...» o algún asunto «suscita la grave preocupación de España». ¿Adivinan el país del mundo que fue más veces atacado por los comunicados del Ministerio de Exteriores español? Bingo: Israel.

En 2016 Exteriores hizo 17 comunicados sobre este país. Seis de ellos se referían a ataques terroristas y once eran relativos a asuntos políticos. De esos once, nueve tenían un tono crítico. Los dos que no lo tenían eran uno para manifestar el pésame por la muerte de Shimon Peres y otro para anunciar la presencia del Rey en los funerales.

Israel mereció más críticas que Corea del Norte, que ya es decir. Pero se podrá aducir que el tiranuelo de Pyonyang nos pilla a desmano. Afortunadamente, eso es cierto. Pues Israel también es más criticado que la Venezuela de Nicolás Maduro, que tuvo sólo cinco comunicados de tono negativo. Y quisiera creer que para España todavía es más importante Venezuela que Israel.

Como soy muy mal pensado, imaginé que esta animosidad hacia Israel podría identificarse con el ministerio de García-Margallo, cuya animosidad al Gobierno de Netanyahu era tan marcada como su seguidismo al de Obama en esta materia. Pero no. Un rápido repaso a cómo van este año los comunicados de Exteriores nos muestra que entre el 24 de enero y el 1 de febrero Exteriores emitió tres comunicados reprobatorios contra las construcciones de viviendas por Israel en Jerusalén Oriental y Cisjordania.

Tal vez eso merezca una crítica. Pero cuando uno mira, por ejemplo, cuántos comunicados reprobatorios ha hecho en este periodo Exteriores a Irán, la respuesta es ninguno. El único en que se menciona a Irán es uno sobre un derrumbe de un edificio en Teherán.

¿Ha pasado algo en Teherán que pudiera merecer reprobación? Pues, por ejemplo, el 29 de enero Irán disparó misiles balísticos en lo que es una violación de las resoluciones de Naciones Unidas por lo menos igual de clara que las que algunos atribuyen a Israel.

Pero claro, sin duda hay alguien en Exteriores que cree que nos deben preocupar menos los misiles iraníes que los ministros israelíes.