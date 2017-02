¿El pueblo se ha equivocado y la democracia está en grave crisis?

Como modesto librepensador, puedo y debo plantearme cualquier cuestión o pregunta o posible interpretación, y reconociendo de antemano, que mis conocimientos son limitados, tanto en teoría política, como en el conocimiento de los datos de la práctica política, y reconociendo en segundo lugar, que yo soy pueblo, yo formo parte del pueblo, la pregunta sigue presente, ¿una parte, no despreciable del pueblo español, lleva equivocándose, desde hace unos meses y años en su diagnóstico de la solución sociopolítica económica del país y del Estado, y esto lo está reflejando en las urnas, y por consecuencia, hemos llegado a una situación, de enorme complejidad, tanto a nivel social, económico, político, y que no sabemos como puede terminar?

¿Por tanto, el pueblo o parte del pueblo se ha equivocado y la democracia está en una grave crisis en la Piel de Toro o en Hispania...?

1. Empezaré por una experiencia-vivencia-anécdota que me sucedió a mí, personalmente, hace unos tres años en verano. El marco una oposición, los personajes, cuatro o cinco personas, esperando que alguno de sus descendientes se examinasen. Situación o problema, una señora, muy nerviosa empezó a despotricar del país-sociedad-Estado y de las oposiciones, etc. Segundo personaje, yo, como ingenuo e ignorante, para calmarla, le dije, algo, similar a lo siguiente: "Señora, usted cuándo estuvo de parto sería peor que estas oposiciones", una señora que ya, con todo respeto pasaba las seis décadas. Y la señora, me contestó: "esto es peor que un parto". Y otras cosas exageradas de semejante fuste. Entonces en ese momento, se me abrió la mente, y comprendí que algo, que algo grave iba a suceder o estaba sucediendo en el país, además, de la grave crisis económica. Algo grave le estaba ocurriendo o se le había roto al pueblo, y yo soy pueblo, para llegar a pensar y expresar esa afirmación, cuando esa señora, conocería, que cuando era joven, tendría más de una amiga, que no tenía madre porque se había muerto en el parto o en el postparto, hace setenta años, por poner una cifra.

Aquí, y sin que nadie se ofenda, debemos aceptar y admitir, que una parte del pueblo ha perdido el horizonte, nos guste o disguste, sea conveniente o adecuado decir esta afirmación o esta pregunta, o no lo sea. Podemos comprender y entender, que la crisis económica es y ha sido brutal y todavía continúa siéndolo, que una parte de la población, si no toda, ha visto, mermada su existencia y su vida, en muchos parámetros, podemos comprender que una parte de la población, no sale de la situación económica en la que está, generalmente mala o peor que antes, podemos entender, que la población juvenil, no puede hacer planes de vida y de horizontes, con una cierta esperanza, podemos pensar que una parte de la ciudadanía se ha tenido que ir al extranjero, podemos comprender y entender que los progenitores de esa población, están deseando que vuelvan, y por tanto, buscan la solución en cualquier opción... Podemos entender y comprender y sentimos profundamente todas estas razones y motivos y otras que no indico. Porque entre otras razones, muchas de ellas, las estamos sufriendo, y algunas, no desde hace unos años, sino desde hace lustros, porque esta crisis, dormida o agazapada, muchas personas la llevan soportando ya muchas décadas, tal es así que sus vidas profesionales y laborales y vocaciones han estado seriamente mermadas, lastradas y en muchos sentidos, rotas.

Pero si el pueblo o parte del pueblo, toma una opción en las urnas, de por un lado, votar, y tiene derecho a partidos no moderados, o a partidos no totalmente constitucionalistas, o a partidos secesionistas. Entonces la situación se complica, porque además de la crisis social que tenemos, la crisis económica que tenemos, la crisis moral y de auténticos valores morales aceptados durante siglos que tenemos, la crisis espiritual y religiosa que sufrimos ya desde décadas, si echamos al fuego una nueva crisis, una crisis política e institucional, que a su vez, tiene diversos frentes y diversos parámetros. Por lo cual, se crea un conglomerado de enorme complejidad, una crisis social-moral-económica-política. Yo añadiría incluso metafísica-religiosa-espiritual e ideológica. Si como diría Descartes, ante un problema no lo dividimos en partes, sino que añadimos y combinamos más partes y más problemas, cada vez el problema se estará haciendo más grande y más irresoluble, el enfermo no se está curando sino se está cronificando.

Lo cual, aunque en estas semanas, parece que la situación se ha calmado o ralentizado un poco. La verdad, es que algún parámetro se ha solucionado..., pero casi todos los frentes de la crisis, siguen abiertos, algunos ampliándose y amplificándose, y de alguna manera, el pueblo, soberano del Estado, en última y primera instancia, o no ha entendido o no ha comprendido de forma correcta la gravedad del problema o de la situación. Si no todo el pueblo, una parte apreciable del pueblo. Yo, repito, como librepensador, que no voy en contra de ninguna ideología, ni siquiera, de las no moderadas, ni siquiera de los secesionistas, menos aún de los constitucionalistas..., pero, como modesto librepensador debo plantearme, y debo preguntar...

Debo indicar que cuándo terminaba el anterior régimen político, existían pocos demócratas en el país, por unas razones y por otras, de un lado y de otro, cosa que ahora no quiere recordarse, yo, en aquella época era joven. Yo defendía, modesta y moderadamente, como siempre la democracia. Por lo cual, aunque la democracia, a mí, debo confesar, que en estos lustros, solo he sido capaz de recibir nada más que las migajas del sistema. Incluso así, y en esta última crisis, también he salido dañado y herido. En ningún momento, estoy en contra de la democracia, sino a favor, pero eso no es óbice, para plantearnos, que quizás, la democracia hispánica está herida de muerte, en estos momentos... Porque si el pueblo, o una parte del pueblo no rectifica, en sus opiniones, diagnósticos, votaciones, y una parte de las ideologías políticas que sustentan esos votos, no se moderen y, si una parte de los dirigentes políticos, no se moderan en sus opciones, lo que puede suceder, es imposible de predecir, pero incluso, no bueno, no bueno en ningún sentido. En el mejor de los casos estamos y entraremos aún más en una etapa de incertidumbre, de grave vulnerabilidad, de enormes incógnitas...

Estimo, y creo que la historia demuestra hasta la saciedad, que en tiempos de crisis, en tiempos de mudanzas, como diría Ignacio de Loyola, hay que templar y moderar actos y opiniones y opciones. Es obvio y evidente, que nadie conoce el futuro. Pero es obvio y evidente, que conocemos mucho del pasado, del pasado hispánico y del pasado del mundo, y es obvio y evidente, que conocemos muchos parámetros de nosotros mismos, de las diferentes crisis que están unidas y combinadas en el presente, y conocemos mucho de lo que nos rodea, tanto geográfica, demográfica, ideológica, cultural, socialmente. O dicho de otro modo, sabemos mucho de lo que nos rodea tanto en el Mediterráneo, como en el planeta.

Sin negar el dato y el hecho, que una parte de la población de la Piel de Toro, no tiene derecho al voto, porque es menor de edad, teniendo en cuenta, que libre o voluntariamente o por rechazo o por otras razones existe una parte de adultos que no votan, teniendo en cuenta, que una parte, no despreciable de la población de la tercera edad, por diversas razones no van a las urnas...Al final, la población que vota son una serie de millones de personas, que como es obvio no es la totalidad de los ciudadanos, por las razones anteriores dichas y por otras... Es decir, diríamos, por poner un ejemplo, que algo más de la mitad de la población vota, de toda la sociedad real y de todos los habitantes. Pero si añadimos más, de los votos y de las personas que votan y toman decisiones en las urnas, solo una parte de los votantes, han tomado opciones "de política no moderada, en general", o "políticas de secesión, moderadas o no moderadas".

O dicho de otro modo, las personas que quieren cambiar, la situación constitucional de forma grave o el marco constitucional de forma grave, no llegan quizás, al veinticinco por ciento de toda la población del país, no de los votos o que votan, sino del país (porque este dato se debería calcular exactamente, porque el resto o no votan a esas opciones no moderadas, ni votan a esas opciones secesionistas...).

Lo cual, repito y reitero, porque creo que es lo grave de la situación, y esta cifra se debería buscar y exponer claramente por los sociólogos y demógrafos y estadísticos, ¿cuánta población está optando del total, de los existentes y habitantes, a la secesión, quizás no llegue al diez por ciento del país? ¿Cuántas personas, están optando a posturas no moderadas de la situación sociopolítica e ideológica...?, ¿quizás no llegue al quince por ciento de la totalidad de ciudadanos del país, no solo de los que votan o han votado, sino de los ancianos que no votan, de los niños y adolescentes que no votan, de los adultos que no van a las urnas voluntariamente...?

2. De verdad estamos analizando seria y profundamente, el horizonte que podría suceder, dentro de veinte o cincuenta o cien años, tanto si formamos parte de los futuros Estados Unidos de Europa, o si estamos o seguimos en una situación como la actual, lo que podría ser o suceder a la Península Ibérica, dividida en cuatro o cinco Estados. Somos conscientes de todas las variables y ponderaciones y factores positivos y negativos, que ya existen, y otros que pueden surgir en el futuro, o que se pueden poner en funcionamiento... sistema económico mundial, o como algunos indican, estamos en una especie de "guerra económica mundial", problemas demográficos en el Mediterráneo y en el mundo, problemas ideológicos-culturales en el Mediterráneo y en el mundo... somos conscientes de toda la problemática presente y futura próxima a nivel geoeconómico y geopolítico y geocultural y geoideológico y geohistórico y georeligioso y geoestratégico. Y otras variables... ¡Y lo mismo, aplicable a opciones socioeconómicas no moderadas, sino radicales...! ¡Somos conscientes de todas las variables posibles y de todas las situaciones posibles negativas que podrían surgir...!

3. Para terminar, vuelvo a hacer la pregunta del principio, pero esta vez, dividida en tres grandes preguntas, ¿el pueblo, o parte del pueblo, es consciente, que puede estar equivocándose en sus opciones políticas, tal y como está la situación de la Península Ibérica, el Mediterráneo, el mundo, el mundo en multitud de factores-variables, etc.?

¿Segunda pregunta, las elites, o parte de las elites económicas y políticas y sociales o religiosas regionales y nacionales son conscientes que pueden estar equivocándose en las opciones que están tomando, son conscientes en lo que puede terminar estos experimentos sociopolíticos, en los distintos horizontes posibles, los buenos y los menos buenos, para todos, y para ellos, y para los demás...?

¿Tercera, los aliados habrían ganado la segunda guerra mundial, o habría ganado los del eje, si Estados Unidos en vez de ser un país unido, se hubiese secesionado en dos o tres Estados en 1870..., si América del Norte hubiese sido tres o cuatro Estados hace ochenta años...? ¿Por lo que vale para Estados Unidos de América, por qué no va a valer para nosotros, los hispanos o por fin, si somos capaces de engendrar y parir los Estados Unidos de Europa?