De la Península de California a la Península Ibérica

California, así la llamó la expedición española; dirigida por Diego de Becerra y Fortún Jiménez. Que la llamaron isla de California, al extremo inferior de lo que era una península. Cuando desembarcaron allí, como no, por orden de Hernán Cortés en 1533.

Allá por el 1542 siendo Antonio de Mendoza y Pacheco el primer virrey de España se continua hacia el norte, con numerosas expediciones, al mando de Francisco de Ulloa y de Domingo del Castillo después de esta simple y escueta introducción vamos al meollo de la cuestión; California a fecha de hoy es un estado federado de los EEUU, es el estado más poblado de la nación alrededor de los 40 millones de habitantes y el tercero en extensión, con los condados más poblados, los Ángeles, San Diego, San Francisco, Fresno y Sacramento.

Como se darán cuenta muy británicos todos ellos. Si algún día llegasen a independizarse cosa que es imposible debido a su Carta Magna (nadie está libre de un Junqueras) sería la décima economía del mundo algo así como Cataluña. Con un PIB de 2,5 billones de dólares; que viene a ser el 14% de PIB de los EEUU que asciende a un total de 14 billones de dólares, datos del 2015.

Gobernada por un gobernador del Estado y dos senadores, el gobernador Jerry Braun y los senadores Bárbara Boxer y Dianne Feimstin en 2014.

Esta subdividida en 58 condados. Las principales actividades económicas del estado son: La agricultura, el ocio, las energías eléctricas y el turismo, me suena algo así como muy español: en los Ángeles (entretenimiento y ocio), en el valle Central (la agricultura), en Silicón Valley (tecnología, energía y algo más), y el valle del Napa (mucho vino).

En el condado de San Francisco el poder ejecutivo está en manos de su alcalde y sus funcionarios asignados por la ciudad, y la administración pública, y once miembros de la JUNTA DE SUPERVISORES donde el poder legislativo está encabezado por su presidente que es el responsable de aprobar las leyes y los presupuestos, aunque en San Francisco también se hace uso de votación directa de iniciativas, para pasar una legislación, y manejan entre estos cuatro gatos un presupuesto de 5.000 millones.

El gobierno federal utiliza al estado a beneficio propio para muchas ramas de la burocracia federal como la Corte de Apelación de los EEUU, o el banco de la reserva federal y a su vez el estado de California usa San Francisco como la casa del Estado de la Corte Suprema de Justicia y otras agencias estatales. Todos son departamentos: de salud pública, de recursos humanos, de trabajos públicos, transportes, etc...

La Cámara de representantes de EEUU, es la cámara baja del congreso de los EEUU, mientras que la cámara alta es el senado. Cada estado obtiene en la cámara una representación proporcional a su población, el estado más poblado California aporta 53 representantes de los 435 en los que está fijado actualmente durante dos años, mas seis delegados sin derecho a voto con un sueldo de unos 174 mil dólares al año y el Sr. Trump necesita dos tercios del Senado para llegar a sacar como ley un proyecto de ley. Después de este chorizo tan simplificado hagamos una comparación con esta España nuestra que en población y en extensión y dispersión es muy similar. APARTE DEL FLA.

. Un gobierno central

. Unos gobiernos autonómicos

. Unos gobiernos de diputaciones

. Unos gobiernos municipales

En el gobierno central 350 diputados más 266 senadores a razón de 5800 euros, dietas y comisiones.

En el gobierno autonómico por ejemplo(Madrid), 129 diputados que supongo que levantarán otros 5000 euros.

Las diputaciones, con sus presidentes, sus vicepresidentes, sus diputados y sus funcionarios que manejan otra pasta gansa.

Y los gobiernos municipales con sus alcaldes y sus concejales (ayuntamiento de Cartagena, 27).

A todos estos tenemos que sumarles unos miles de asesores. Ya que probablemente el cuerpo de funcionarios no estará capacitado. Como ya he dicho antes California tiene una superficie similar a la española y algo menos de población. Y yo me pregunto lo siguiente:

¿Necesitamos todos estos políticos mal pagados en comparación? ¿Para qué tenemos el mejor cuerpo de funcionarios, ingenieros, técnicos etc. para que estos vividores tengan que contratar a los cuñados, hermanos, de asesores al mejor estilo de los garzones? ¿justifica este elenco de políticos cualificados los 5 millones de votos podemitas?, porque yo trato de buscar una explicación y no la encuentro.

Francisco Hernández