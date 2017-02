Blesa y Rato, a prisión un rato

¡Qué benigna es la Justicia

del puñetero aparato

de este estado complaciente,

dividido y democrático,

si es que Justicia se llama

a encarcelar solo un rato

a Rato y Blesa, dos "caras"

de muy singular apaño

con las tarjetitas "black"

que un riñón, ay, le ha costado

a la Hacienda, mujer pública

de aqueste país villano!

Y es que siendo quienes son

sólo seis y cuatro años

les han caído en la trena

para trinar como pájaros,

pero no devolverán

lo que a todos han quitado

con malicia vergonzosa

y avidez a cuatro manos.

Nos parece incomprensible,

nos parece asaz barato,

pues el sentido común

aprecia más grave el daño

que produjeron los dos

con otros tan negros cacos.

Ya que la Justicia no,

porque es ciega y lo ha mostrado,

que el pueblo se lo demande

y los coja confesados.

No más trinques, no más trueques,

no más bastos, no más falsos

monederos traficantes

de los caudales del Bankio.

Esperemos que se cumpla

la sentencia de inmediato,

no sea que todavía

se queden libres los pájaros.