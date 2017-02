Pasarela el guaperas

Concluí mi último artículo sobre el zurupeto, el día en que el C. Federal le dio la patada en el culo, diciendo -servidor- que bicho malo nunca muere. Ha recorrido España en "seiscientos", "setecientos", "ochocientos cincuenta" y un "millón", viva los pobres, y hételo aquí de la misma guisa y con el mismo odio que concurrió a las elecciones, las más ruines del Partido Socialista. Y él sigue. Como aquel bufo argentino que se llamaba Rígoli y todos los sábados por la noche decía que seguía, jo qué coñazo.

Pedro Sánchez anunció su vuelta al ruedo político en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Lugar progre de los progres. Oiga, don egocéntrico, que yo he presentado allí cuatro novelas mías y no me fumo un puro ni silbo melodías por la calle. El empleado de la planta de caballeros de El Corte Inglés se rodeó de sus fieles del "no es no" y tiro porque me toca, y volvió a hacerse el mesiánico, el que cruzará las aguas del Jordán y nos llevará a la tierra prometida, joder qué tío.

Este fatuo elemento no se aviene a razones. Sólo atiende a su espejito mágico. Es un perfecto iconoclasta de cuanto le rodea, que es una grey desnortada y llena de odio. El lumbreras advierte que hay que reformar la Constitución, la Carta Magna que no se cumple y menos los catalinos y los socios de los catalinos que son el tal Iceta y cía; es decir, el socialismo furibundo desilustrado que nos prepara Pedro Sánchez para descuajeringar definitivamente España. La coalición -en el caso de acariciar el poder- estaría formada por los podemitas, los separatistas, los socialistas -en fino social-demócratas- y los radicales sindicatos, siempre trivagos, no dan un palo al agua.

No, bonito de cara. Deje ya de montar sueños de grandeza y recapacite que una cosa es un votante y otra un militante. No, pollo pera. Gran parte del PSOE siempre ha defendido la unidad de España hasta que llegó su nunca bien ponderado maestro de ceremonias Zapatero, a través del cual usted alcanzó el título de "sobresaliente cum laude". Si por usted fuera, volveríamos al "¡Viva Cartagena"! y a Chinchón, plaza y coscorrón.

Aun sin liderar el PSOE, el egocéntrico ser del no es no está contribuyendo -como toda la izquierda- a crear un ambiente enrarecido en la atmósfera política. Cualquier iniciativa gubernamental, por nimia que sea, está siendo examinada por los radicales con estrépito como si se tratase de un arma de destrucción masiva. Ambiente al que se suman mis indigentes colegas, que, por si fuera poco, se han hecho expertos en procesos judiciales y desconocen que hay un escalafón en la carrera fiscal. Haciendo bueno el adagio de que el periodista es un profesional que sabe de todo y no sabe de nada.