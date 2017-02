Pedro Sánchez romperá su promesa y no se irá si pierde: tiene una idea mejor

No deja de sorprender que un político que quiso proclamarse candidato a la Presidencia del Gobierno delante de una inmensa bandera de España sobreimpresionada en una pantalla, un líder que buscó ofrecer una imagen de moderación, alguien, en fin, que hizo suyo el pragmatismo socialdemócrata, quiera ahora convertirse en aspirante a la Secretaría General del PSOE de la mano de Podemos y agitando la España plurinacional (Pedro Sánchez es una marioneta de Iglesias y Junqueras impulsada por un despecho casi infantil).

El cambio de Pedro Sánchez desde hace casi tres años a hoy puede dividirse en dos tramos: el de un socialista liberal de centro-izquierda, aquel mismo que pronosticaba en sus manos un giro en el que se reconociesen todos los españoles, y el del mártir que marca por igual como sus grandes enemigos el capitalismo y el PP (Pedro Sánchez: la peor opción para el PSOE y la más desastrosa para España).

Pero Sánchez ha dejado caer miguitas de pan sobre sus verdaderas intenciones en la puesta de largo de su proyecto la pasada semana, en un abarrotado Círculo de Bellas Artes.

"Este proyecto es un primer paso. No acabará cuando ganemos las primarias. No presentamos este proyecto para ganar las primarias, sino para (...) sentar las bases para volver a gobernar, volver a convencer a los millones de progresistas que no se resignan".