Aunque hay millones de personas en Barcelona pretendiendo lo contrario, una vida no da para tanta información, para tanto chisme, para tanto gadget, para tanta tecnología. Asi que sin verde, sin aire, sin pueblos, sin silencio, sin partida, sin tertulias, algo estamos haciendo mal. Hay que seleccionar, o los megas nos comerán la vida.

Iban a simplificarnos la vida y nos la estan complicando. Administraciones y bancos pierden su rostro humano y nos quieren ver lejos y sólo por vía telemática, pero sin skipe, que tampoco quieren dar la cara, cuando las Administraciones las pagamos todos y en los Bancos, que también, ponemos lo que nos queda, si nos queda algo.

Generaciones enteras expulsadas de la comunicación y casi de la vida, aplicaciones informáticas con lenguajes extraterrestres y abstrusos, creadas por técnicos que no conocen la realidad sobre la que la aplicación va a ser aplicada, escándalos sin contrastar que corren propagándose y disipánodose a la velocidad del rayo, penas de telediario que duran lo que los procedimientos, años, distrayéndonos de los verdaderos problemas, los verdaderos quehaceres, lo que hay que hacer sin falta.

Hemos trasladado las broncas y los garrotazos de Goya a la televisión para venderlas como basura de lujo. Es un paso, en cuanto supone aminorar un grado de violencia, pero no es suficiente. La educación, el ejemplo, la referencia para nuestros jóvenes es nefasta aunque los jóvenes viven hoy en la selva de internet entre las lianas de la red.

Nos están comiendo el coco. Nos hemos pasado dos pueblos y al volver atrás, ya no existen esos dos pueblos que nos hemos pasao. Por muy prodigiosa que sea la máquina, que lo es, la vida no cabe en el ordenador, ni en ciento cuarenta caracteres, ni siquiera en guasap. Una vida no da para tanto chisme, aunque los haya prodigiosos. La vida está esperando ahi fuera.