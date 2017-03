Adiós a Pedro Sánchez

De dónde saca

tanto como destaca,

se preguntan los hijos

de los sociatas

partidarios de Patxi

y de Susana

refiriéndose a Pedro

Sánchez con rabia.

Y es que los jóvenes

de la manada

no entienden ni comprenden

que en su campaña

el llamado "Pedremos",

raja que raja,

tire de talonario

para la causa

del "no es no"

de su desgracia.

¿Quién le controla?,

¿quién le financia?,

¿quién le sostiene

a ver si gana

en la jodienda

de las Primarias?

La batallita

aún sigue en tablas.

Desgraciados aquellos

que se desmandan

de la Gestora

astur-hispana

con plurinacionales

propuestas malas.

Que Pedro Sánchez,

que ya no encaja

con el buen Fernández

de la tolerancia,

abandone de prisa

toda esperanza.

Dividida entre tres

la socialdemocracia,

ni sabe adónde va

ni se la ve sanada.

Adios, adiós...,

sanchezco Sanchopanza.