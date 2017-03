Andaluces de Jaén

No oigo mucho ruido con motivo del sorteo judicial para Chaves y Griñán con motivo de los Eres, el mayor pufo de nuestra democracia, o quinientos millones de euros supuestamente malversados por el PSOE. Ya lo saben: un fiel colaborador de Chávez en la Junta será el que reparta suerte para los ex presidentes andaluces. ¡Bingo! Imagino lo que hubiera pasado si este episodio hubiera sucedido en el PP. Los gritos de tongo retumbarían por todos los hemisferios mientras los inculpados se sacudirían levemente el polvo de las solapas.

Se veía venir. La jueza Alaya, instructora del caso, fue insultada desde el primer momento por las hordas socialistas. Que si tía buena, golfa, que andas liada con Zoido, ayer alcalde de Sevilla y hoy ministro del Interior, etc., etc. Dicen que no hubo necesidad de sacar las bolas calientes para el sorteo del juez. La suerte estaba echada, siempre a favor. Los socialistas se han pasado la vida llamando chorizos a sus adversarios y ahora se ponen muy dignos señalando al presidente murciano del PP, acusándole como lo hicieron con Rita Barberá, Soria y quien se ponga por el camino. Es la desnudez de los valores. Decía Tagore que los ideales, una vez formados, producen la pereza en el cerebro.

- Oiga, ¿y de esto no se da cuenta nadie?

Están en la colección de cromos de las subvenciones. El Per al par. Mientras lleguen a fin de mes, vamos dados, les seguiremos votando. Qué buenos son que nos llevan de excursión. Andalucía, con una extensión de 87.287 kms., es la comunidad que tiene el paro más alto de toda España, un 29%, seguida de Aragón y Asturias. Pero tiene los jueces para hacer lo que les venga en gana. Para los dos gallitos, Chávez y Griñán se han agenciado a Pedro Izquierdo