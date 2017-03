Agente 10508.9, alcaldesa Carmena, abuso e idiotez: 30 euros de multa en MADRID por un agente aburrido, fatuo e ineficaz

El ciudadano es una gota de aceite en el mar agitado de las leyes, regulaciones, normas y reglamentos. Sentimiento de impotencia e incredulidad ante la estulticia legal. Puedes llegar a ser arrestado, castigado con 500 euros de multa, víctima de un agente municipal cualquiera - en este caso el nº 10508.9 -, del Ayuntamiento de Madrid.

4:20 de la tarde. Un peatón cruza la calle de San Bernardo equina con Manuela Malasaña. Semáforo en rojo para lo coches. En sentido contrario no vienen tampoco. Se dispone a cruzar frente a un coche de la policía municipal sin peligro ni contratiempo.

4:21. El agente al volante, nº 10508.9, ordena al peatón que no cruce y vaya por el semáforo. Estamos en una vía 100% urbana en la almendra de la capital en la que, en general, se cruzan las calles por los semáforos y pasos de zebra, pero si no vienen coches, se atraviesa por cualquier otro punto si no existe peligro. Lo mismo pasa en cualquier avenida en la que los peatones cruzan cuando no vienen coches.

4.23. Respetuoso con la indicación policial, retrocede sus pasos y encamina la calle en sentido contrario a la dirección. Por fin, 30 metros por detrás decide cruzar la calle ante la ausencia de coches en sentido contrario. El vehículo de los agentes aula sus luces, gira 180º y le da el stop.

4.25. - Usted ha cometido una infracción y, gracias, que no le denuncio por desacato a la autoridad lo que sería una multa de 500 euros.

- Identificación. Le denuncio "por cruzar la calzada de forma prohibida".

- Pero ¿no se ha dado cuenta que todo el mundo cruza si no vienen coches?

- Caballero, no lea lo que escribo que ya le daré copia de la denuncia.

4.28. El vecino apesadumbrado lee el resguardo y ve que la sanción de su comportamiento incívico asciende a 30 euros. La imagen es de un policia con un gran pistolón, el compañero de patrulla sin prestarle atención y el "agente justiciero" satisfecho por su actuación. ¿o, quiza, no?

4.35. El barrio de Malasaña en el que se produce esta situación subrrealista es de los distritos más atractivos de la ciudad. Calles estrechas, bares, tiendas, restaurantes. El "soho" de Londres o el "village" de Nueva York. En cambio, la suciedad es inmensa, los restos de perros y humanos apestan calles y rincones, el tráfico contamina y axfisia a los vecinos.

4.37. Alcaldesa, Doña Manuel Carmena, más camiones cisterna con agua para limpiar las calles y menos agentes municipales chulos y aburridos que hacen perder el tiempo y el dinero a los vecinos indefensos. El abuso de autoridad no es buen consejero