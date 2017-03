Era lo que nos hacía falta

La democracia es un sistema de equilibrios y controles revisables para que el pueblo tenga y conserve no sólo la titularidad de la soberanía, que no es casi nada, sino la plena soberania, que es casi todo.

Para que ese sistema permita además, a la vista de lo que vemos en el Parlamento y en los Tribunales, mejorar los principales problemas políticos y sociales, es preciso que algún día se decida a perfeccionar dos cosas: la Representación y la Justicia.

En primer lugar, que el pueblo se sienta identificado con sus representantes por haberlos elegido a todos y cada uno directamente, y que sienta que el sistema de impartir justicia da realmente a cada uno lo suyo. Para eso la representación debe obtenerse a través de un mandato otorgado directamente, de modo que no baste el dedo de un amigo ni la falange de una secta para acceder a las instituciones.

Que el pueblo pueda elegir como diputados de distrito a hombres y mujeres de buena fe, con nombres y apellidos, que por su trayectoria, prestigio o buen hacer, sean acreedores de tal dignidad. Era lo que nos hacia falta, reconocernos en el espejo del Parlamento, no porque no nos representen, como gritaban algunos que quieren destruir incluso lo bueno conseguido, sino porque es preciso cambiar legalmente el sistema de representación, que es cosa muy distinta.

Y en segundo lugar, es preciso que la Justicia dé a cada uno lo suyo aplicando la ley al caso concreto, sin que eso suponga arbitrariedad, simplificando procedimientos y siendo impartida tambien por hombres justos, bien pagados, al margen del vedettismo reinante, de modo que tampoco aqui baste el dedo de un amigo ni la falange de una secta para acceder a las magistraturas y castigando, como se está haciendo, lo mismo la corrupción que las procesiones coactivas al Supremo, el desafío al Estado o la chuleria de Mas y de Homs. Era lo que nos hacia falta.

.

El pueblo quiere saber donde está el dinero robado, como en la justicia anglosajona, donde lo primero son las fianzas y en tanto no aparezca se mantiene la prisión, algo en lo que aquí el sistema no pone demasiado empeño, o porque no hay medios o porque falla la explicación.

Reconocernos en nuestros representantes, recluir a los individuos peligrosos y que aparezca el dinero defraudado. Eso era lo que nos hacia falta.