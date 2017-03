Desalar el mar sale por un ojo de la cara de Zapatero

Por un ojo de la cara

de Zapatero... , a pagar

le ha salido a este Gobierno

la desalación del mar.

No sé cuántas plantas puestas

que ningunas aguas dan,

no sé cuántas clausuradas

ni cuántas que cerrarán;

no sé cuántas le bastaran

al titánico patán

que con Narbona ministra

superó el mal albarán

presupuestado al efecto

por su incontenible afán.

Todo porque el río Ebro

-falso hijastro catalán-

no se trasvasara a Murcia

y otras zonas de ese plan,

como habían proyectado

los ingenieros de Aznar.

Que era costoso, decían,

que no se podía obrar,

que agravaba gravemente

el interés nacional

y que iba a ser más barato

quitarle a la mar la sal.

"Niporesas", Zapatero,

pues agotaste el caudal

de dinero de los bancos

y de la Administración Central.

Porque mira tú por dónde

te equivocaste, sin más

que comparemos tus obras

con las de otro mandamás.

Solo han crecido las deudas

y en los juzgados están

algunos "interesados"

en semejante astracán.

Sin agua para beber,

sin agua para regar,

los dos reinos del sureste

le han hecho al cielo llorar.

Por ti ha llorado de sobra

y se ha enfurecido el mar.