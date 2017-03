"Zz...zz...", sinónimo de dormir, o a lo que nos viene acostumbrando el entrenador del Real Madrid

Señor Zinedine Zidan, suele ser habitual que en las viñetas de los tebeos cuando se representa a alguien durmiendo se le asigna a su cerebro una sucesión de zetas como señal onomatopéyica inequívoca del sueño profundo. Y en eso coinciden sus iniciales con el soporífero juego que viene ofreciendo el Real Madrid desde que usted es su entrenador.

Aquí no vale su infructuosa racha de cuarenta partidos seguidos sin perder entre los que se encontraba la agónica conquista de la Undécima, bastantes victorias y empates de última hora vergonzantes como el de ayer y, acabada la racha, algunas derrotas que han pasado a ser determinantes como las que supusieron la eliminación de la Copa del Rey o la pérdida del liderato de la Liga. Aquí no vale sólo el arreón final al que ultima y tristemente nos viene acostumbrando.

Lo que determina la valía de un entrenador del Real Madrid son dos cosas. Una, que sepa determinar un estilo de juego en consonancia con los mimbres de que dispone que no es otra cosa que la mejor plantilla del mundo. Y la otra, que sepa administrar esa plantilla en función del mejor ánimo y estado de forma de los jugadores de que dispone se llamen como se llamen.

Hace ya bastante tiempo que pienso lo que ahora escribo, pero lo del partido contra Las Palmas ya ha sido la gota que ha rebosado el vaso. Flipaba cuando veía, sobre todo en la que se puede suponer más lógica primera parte, que el equipo canario disponía de posesiones larguísimas de 25 ó 30 pases sin que el Madrid fuera capaz de recuperar la pelota por una presión, más que inexistente, mal ejercida y sin ninguna coordinación, lo que provocaba que la U.D. Las Palmas, que como muchos equipos de la liga española ya no tiene ni tuertos ni cojos, se asomara por el área del Madrid con bastante peligro.

No es ahora el momento de analizar uno por uno a los componentes de su plantilla para ayudarle a elegir los más idóneos de la actualidad pero sepa que Cristiano desde hace más de dos meses parece que juega al futbol con un bote y no con un balón, que Sergio Ramos sigue provocando cantidad de penaltis innecesarios y como también ayer en el primer gol de Las Palmas lo retrataron por velocidad y cintura, que Keylor Navas no tiene confianza ahora mismo para aguantar la presión de la portería, que Benzema no resuelve ni de titular ni "haciendo de Morata", que el centro del campo no hace coberturas a los laterales y Carvajal y Marcelo acaban todos los partidos extenuados y que entre cuatro magníficos centrales no acaba usted de dar con la tecla de la pareja ideal porque parece que el sevillano sea intocable.

Por favor, repase usted hasta la saciedad la alineación y la predisposición del equipo en el partido de ida de la Copa del Rey contra el Sevilla y ahí tendrá la solución. El arreón comenzó por el principio y al final todos contentos: 3 - 0.

No vea usted en mis palabras derrotismo pues quienes me conocen saben de mi madridismo a ultranza y de lo que he disfrutado o sufro con estos colores, pero le pido por favor que por hacer gala de sus iniciales, como decía Camilo José Cela (creo que alguien se lo tendrá que explicar), manténganos si quiere durmiendo, pero no "dormidos".