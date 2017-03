¿Nueva Edad Media política en la Península Ibérica?

¿De verdad queremos que dentro de veinte o cincuenta años la Península Ibérica esté dividida en cuatro o cinco o seis Estados? ¿Dentro de Europa o fuera de Europa o en la situación actual como Europa formándose como un Único Estado?

¿De verdad, conviene a la inmensa mayoría de los ciudadanos, de todas las clases sociales y de todas las ideologías, que la P. Ibérica se divida, de hecho o de facto o de derecho en cuatro o cinco Estados?

¿Volver a una especie de nueva Edad Media, cuándo la Península estaba dividida en una docena de Estados, entonces llamados Reinos o Taifas...?

1. Intentemos analizar con la razón, y no solo con los sentimientos-deseos-pasiones-emociones, sino con la razón:

- De verdad han leído y estudiado ustedes el proceso histórico real de la Edad Media en Europa y en la Península Ibérica. De verdad han leído y estudiado y analizado sobre la Edad Media en la P. Ibérica. De verdad son conscientes, todos los conflictos que en ese tiempo los humanos, las generaciones que nos precedieron tuvieron que soportar. De verdad...

La realidad fue que toda la Edad Media en la Península Ibérica, en unas zonas más que en otras, pongamos la palabra zonas, estuvieron llenas de conflictos, en todos los sentidos, porque al final, los Estados que están dentro de un marco geográfico, que no está separado por mares o montañas evidentes, siempre caen en conflictos y competencias, sean económicas, culturales, ideológicas, filosóficas, religiosas, políticas, militares.

¿De verdad, ustedes creen, sencilla y seriamente, que para la inmensa mayoría de los mortales, exista Europa, como unidad Política sería o medio exista, como ahora, conviene a la P. Ibérica dividirse en cuatro o cinco Estados...?

¿De verdad, con el corazón en la mano, independientemente de sus emociones-sentimientos-pasiones-heridas-traumas, de verdad cree usted que sus nietos vivirán mejor en una Península Ibérica dividida en cuatro o cinco Estados, con todas las variables, imponderables, vulnerabilidades que se otean en el horizonte, en la misma Europa, en el Mediterráneo, en el Planeta...?

- El concepto de soberanía, no solo teórica, sino la real, no solo colectiva, sino la individual, está interrelacionada con los siguientes factores o variables, al menos: el número de habitantes o demografía, la cantidad de territorio, los recursos naturales de dicho territorio, los recursos sociales-culturales, recursos económicos, etc.

O dicho de otro modo, existe una especie de ecuación:

S = H * T * Rn * Rsc * Re * etc.

A mayor número de habitantes, a mayor número de territorio en kilómetros cuadrados, mayor cantidad de recursos naturales, y por tanto, potencialmente mayor cantidad de recursos sociales-culturales, recursos económicos... en total, mayor soberanía teórica para ese Estado, y por tanto mayor soberanía real para todos y cada uno de los ciudadanos de ese Estado, más soberanía real y teórica, para las entidades que conforman esa sociedad, es decir, sus empresas, sus individuos, sus colectivos, sus ideologías, sus territorios, sus ciudades, sus regiones, etc.

Vean la historia, del siglo veinte y de siglos anteriores, y esta ecuación, con todos los matices que quieran, se cumple. Hoy, diríamos que un Estado tiene soberanía real, un Estado, que en la proporción actual de la demografía del mundo, tenga alrededor de un cinco por ciento de la población, al menos, y una dimensión territorial del planeta o suelo, sin contar el mar, de al menos, también entre cinco y el diez por ciento. Lo cual le lleva, en general, porque intervienen muchos factores, a tener suficientes recursos económicos, naturales, sociales-culturales, etc.

Como en todo hay excepciones, tan excepcionales, pero que aquí, no podemos analizar, porque responden a otros parámetros...

Pero no olviden que estamos hablando de soberanía real, no solo teórica..., no olviden que estamos hablando de soberanía teórica, no solo real.

- Si en la Península Ibérica, se forman dentro de equis tiempo, cinco o seis Estados, estemos formando parte de una unión en Europa, real y seria y profunda, o no lo estemos, o estemos en una situación como la actual, que se está construyendo, nos encontramos con dos marcos, posibles o potenciales, a grandes rasgos:

a) Si estamos dentro de Europa, los Estados de la Península Ibérica, serán mas débiles dentro del entorno de Europa. Además, que un Estado Europeo, visto desde hoy, no sé mañana, con cuarenta Estados, va a ser muy difícil regirlo y que sea eficaz, en todos los sentidos.

Por otro lado, o Europa, se hace como Estado ya, o quizás ya lleguemos demasiado tarde, por multitud de razones y variables y factores externos e internos del mundo. Europa es como un pan que está recibiendo multitud de presiones desde fuera y desde dentro para que se rompa. Y si se rompe, Europa, como idea, posiblemente se destruya, y quizás el mundo haya perdido una de las grandes "ideas y utopías" del mundo.

b) Si no estamos dentro de Europa, o dicho de otro modo, Europa no se forma o no se conforma, o seguimos como hasta ahora. Si la Península Ibérica acaba siendo cuatro o cinco o seis Estados, quiere decir, que volvemos a la Edad Media, a y en muchos sentidos, pero con la tecnología actual y el saber actual y la demografía actual.

Sería, en la práctica, implantar en la Península cinco o seis Ejecutivos, cinco o seis Parlamentos Soberanos, cinco o seis Ejércitos, cinco o seis servicios de información con distinta obediencia, cinco o seis sistemas económicos o planes económicos, cinco o seis sociedades que se irán diferenciando a lo largo del tiempo, etc. Por consecuencia, quién sabe, si estallaran conflictos en las fronteras, conflictos territoriales, económicos, sociales, culturales, ideológicos, etc. y todo eso llevará a mayor vulnerabilidad y a mayor incertidumbre, y por consecuencia a más posibilidades de los cuatro jinetes del Apocalipsis en última instancia. Es decir, de una manera u otra, volver a la Edad Media, no a la de los visigodos, sino a la posterior, porque en la etapa visigótica, hubo una Unidad de la Península Ibérica, con todos los matices que se quiera, y en la etapa Romana también, con todos los matices que quiera... De una manera u otra, tener más posibilidades que se abra la caja de Pandora.

Además habría que incluir los problemas, cada vez, más claros y evidentes, de la vulnerabilidad e incertidumbre en el Mediterráneo, es decir, el aumento y la presión demográfica en el Mediterráneo, las diferencias culturales-sociales-religiosas en el Mediterráneo, las presiones económicas mundiales, algunos hablan de guerra económica mundial, sin olvidar que Occidente y Europa está perdiendo peso en el mundo, en todas las variables y factores y ponderaciones, etc.

Con tantos jugadores en un marco geográfico tan pequeño, como es la Península Ibérica, me temo, que empezarán conflictos de todo tipo, conflictos económicos, conflictos sociales, conflictos culturales, conflictos demográficos, conflictos por recursos, y quién sabe si no otros conflictos...

- Dice, si yo he entendido bien, Peter Watson, en su libro Ideas (Historia intelectual de la Humanidad) que han existido en el mundo tres grandes ideas: el concepto de alma, el concepto de Europa, el concepto o idea de experimento. Y si he entendido bien, indica que estas tres ideas-conceptos han sido las más importantes, en la historia de la humanidad.

Si he entendido bien, Europa, es un concepto-idea, en el cual, se cristalizan o materializan, no solo un modo de ser o de hacer o de pensar o de definirse, sino que es un cúmulo o plasma o volcán abierto, es decir, una idea que construye no solo una civilización, ya que existen varias docenas a lo largo de los milenios, sino una civilización que está abierta, siempre construyéndose, siempre abriéndose a nuevas posibilidades, y de momento, y no creo que sea etnocentrismo, Europa es la civilización-cultura-ideología, que más derechos teóricos y reales permite a individuos, colectivos, pueblos, entidades de todo tipo.

O dicho de otro modo, mientras el concepto-idea de Europa perdure, el mundo posiblemente podrá continuar avanzando en la libre conciencia, libre pensamiento, libre expresión del pensamiento y de conciencia, libre en multitud de campos y de materias...

Pero el problema es que Europa, Europa está en peligro, está en crisis, está frente a un abismo. Y eso, a veces, los mismos europeos, los mismos occidentales no somos conscientes. Europa solo perdurará, si de momento, lo antes posible, Europa se convierte en un Estado, porque si no lo hace, no podrá soportar todas las tensiones, internas y externas que están en el horizonte, más las nuevas que pueden aparecer en el futuro...

Dividir Europa en más Estados, es por ahora, ir en contra de Europa. Y Europa, tiene un tiempo, no demasiado largo para hacerse, o se hace, o seremos pasto de todas las ambiciones de dentro y de todas las ambiciones de fuera que tienen sobre Europa... ¡O es que están ciegos y no lo ven..., no lo sienten...!

2. Para terminar, hermanos catalanes, hermanos vascos, hermanos gallegos, unidos formando un Estado, todos tendremos más derechos reales y teóricos, todos tendremos más soberanía teórica y práctica y real, dentro de Europa, si Europa por fin se hace, y desde luego más en la situación actual, y más sobretodo si no se hiciese Europa. Divididos seremos el pasto de los deseos-ambiciones de multitud de entidades que quieren que la Península Ibérica se divida en varios Estados... Una mano, es fuerte, porque tiene cinco dedos, y cada uno es diferente... Las pequeñas diferencias entre las regiones de la Península Ibérica, nos hacen más fuertes, no más débiles. Acaso no está formado el cuerpo por multitud de órganos diferentes, pero todos forman una unidad, que es un ser vivo, humano o animal.

Piensen de verdad en sus biznietos potenciales o posibles. Piensen de verdad con la razón y los datos, y no solo con las emociones y los sentimientos. No nos suicidemos social y política y económica y culturalmente... Paz(n)x. Paz individual e interior, pan y riqueza económica, paz política o paz sociopolítica. Aviso para caminantes y navegantes y aviadores.

http://filosliterarte.blogspot.com.es © jmm caminero