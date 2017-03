DICEN los que saben de comercio y de técnicas de ventas que hemos pasado de las grandes superficies al supermercado de proximidad.

Traduzco, porque eso está dicho en Economiqués, lengua tan guaseable como el Tertulianés o ese Idiotés que por ejemplo te obliga a no pronunciar una frase sin que añadas «como no podía ser de otra manera», o a meter la voz «empatía», que yo respondo cuando me echan en cara que no la tengo con algo o con alguien: «Empatía pá tu tía».

¿Y saben cómo se pronuncia en español normal, no en Economiqués, Tertulianés o Idiotés lo de «supermercado de proximidad»? Pues Mercadona.

Lo proclamo con orgullo porque soy mercadonista. Media España es ya mercadonista, y más que lo somos cuando don Juan Roig ha presentado los resultados económicos de su empresa en 2016.

No hay mejores brotes verdes que los de Bosque Verde. O de Hacendado. O de Deliplus. En esta España donde cada día que pasas por una calle ves que han cerrado cuatro tiendas, llegas a un barrio nuevo y han abierto allí el correspondiente Mercadona de reglamento.

Cuando vas a comprar un piso, el vendedor, aparte de cantarte las excelencias y calidad de construcción de la vivienda, te dice como valor añadido: -Y además tiene un Mercadona al lado... Aunque no sé por qué, una cierta izquierda radical y antisistema la tiene tomada con Juan Roig y con Mercadona.

Parece que les fastidia que haya una parte de nuestra economía que produzca y cree riqueza y empleo. Pero no «empleo precario», como le echan en cara los sindicatos al Gobierno cada vez que da las cifras de disminución del paro.

Empleos fijos e indefinidos. Y bien pagados. Un empleado recién entrado en Mercadona cobra algo así como 1.200 euros al mes, más incentivos. ¿Por qué fastidia eso tanto a los sindicatos e insultan a Roig? Ah, misterios insondables.

Entre las muchas razones por las que me gusta Mercadona es porque siempre encuentras un empleado a quien preguntar dónde está lo que buscas. Y no te pasa como en las grandes superficies, donde no encuentras un solo dependiente y cuando por fin hallas uno y le preguntas dónde está el papel de cocina, va y te dice:

-¡Ah, yo no sé! Yo soy el reponedor del yogur Danone.

En los grandes almacenes, antes, salías del ascensor o ponías el pie en una planta desde la escalera mecánica y se te echaban encima cinco dependientes, cinco, preguntándote si podían atenderte.

Ahora eres tú quien has de buscarlos por las plantas. A veces tardas toda una semana fantástica en encontrarlos. Todo lo contrario de Mercadona, donde ves a los empleados por racimos y cuando le preguntas a uno lo del papel de cocina, te acompaña personalmente, en plan guía turístico, hasta su «lineal», que es como en Economiqués se dice estantería.

Leo que Mercadona tiene en toda España 79.000 empleados fijos, con contrato indefinido. Echo las cuentas y calculo que más o menos son casi los mismos efectivos que el Ejército de Tierra.

Un ejército muy especial, donde «los jefes» somos nosotros los clientes en la jerga de la casa. Jefes para los que Roig ha inventado un servicio impagable: el envío a casa a carro lleno, sin tener que pasarlo por caja artículo a artículo.

En otros sitios, tú tienes que coger del «lineal» el papel de cocina, meterlo en el carro, ponerlo luego en la caja, meterlo en una bolsa, poner la bolsa en el carro, bajar el carro al aparcamiento, descargar las bolsas en el maletero del coche, irte a tu casa, pulsear las bolsas del coche al ascensor, sacarlas del ascensor y meterlas en casa.

¡Un jornal! Mercadona te evita todos estos manejos, para alivio de tus riñones: llegas a la caja con tu carro, das tu DNI y sin que toques nada, dejas allí el carro cargado hasta la corcha, te lo mandan a casa perfectamente empaquetado a la hora y el día que pidas. De desriñonarse acarreando bolsas, cero. Razón de más para, como monárquico, currista o bético, haberme hecho mercadonista.