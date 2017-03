Democracia es más que votar

Hay refranes o simplemente dichos populares, que siempre estarán vigentes; uno de ellos me viene a la cabeza: "Dime de que presumes, y te diré de que careces". Por ello, cuando oigo a alguien cuyo argumento principal para sus reivindicaciones, es el purismo democrático independientemente de las consecuencias, inmediatamente me entra la sospecha de que para ese, la democracia no es más que un pretexto para satisfacer sus ambiciones personales

Así pues, los que defienden un referéndum ilegal, en base a la democracia, son normalmente los menos demócratas, y si no, que alguien me explique porque los de Podemos e IU, que tanto defienden lo democrático de una consulta sobre Cataluña, son a la vez quienes defienden a los poco democráticos regímenes de los Castro en Cuba, o el de Maduro en Venezuela.

Desde luego se necesita tener cara y ser cínicos. Es comprensible que gran parte de "la gente" que ellos dicen representar, no sepan lo que es una democracia moderna, y crean que todavía estamos en tiempo de los antiguos griegos, que inventaron el termino "democracia", que era básicamente votar -aunque el voto no era universal-, pero que quienes viven de la didáctica política, intoxiquen diciendo que el votar en un referéndum no puede ser ilegal por ser la expresión máxima del ejercicio de la democracia, esos mienten, y ello porque saben que no es verdad.

Pero no, el votar no es democracia; es solo una parte de la democracia, porque el votar a secas, sin reglas, nos llevaría a la esclavitud de las minorías, por la sencilla razón de que para que haya una mayoría, siempre tiene que haber una minoría, y por lo tanto no se pueden votar cosas cuyo resultado sea que los que pierden una votación, vean mermados sus derechos.

Para eso están las constituciones, para que se pueda votar lo que sea siempre que no perjudique a nadie, para que gane quien gane unas elecciones, o incluso un referéndum, nadie pueda temer a perder sus derechos básicos; los que contiene la propia Constitución.

¿Se imaginan un referéndum para preguntar a la gente si quiere pagar impuestos o no?. No sería descabellado, oigo gente por todas partes diciendo que está hasta el gorro de impuestos; tengo bien claro quien ganaría el referéndum.

Lo que pasa es que si no se pagasen impuestos no solo no habría Estado de bienestar, sino siquiera carreteras. Pero claro si es un ejercicio de democracia, y estando ante un electorado maduro, ¿porque no hacerlo?.

Además de que si no se pagasen impuestos, ¿quién pagaría a los políticos?, y a los muchos que viven a cuenta de la política.

No es broma