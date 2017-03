Pedro Sanchez : el candidato de Podemos para el PSOE

No lo oculta en absoluto y lo deja bien claro. Hasta va más allá. Lo haría presidente si volviera a tener la oportunidad:

"Apoyaría una moción de censura para hacer presidente a Sánchez".

Por ahora es su candidato en las primarias del PSOE. El lógico que lo sea. Sánchez es su gran esperanza, es en realidad su mejor baza tanto en clave interna como para poder tener protagonismo en el devenir de España (El revelador dato que hunde en el fango a López y Sánchez: Susana Díaz se los come con patatas).

Pedro Sánchez es, en las trascendentales primarias donde el PSOE se juega su propio ser, el candidato de una parte, ya veremos cuanta, de la militancia socialista pero lo es, y de esto no cabe ni duda ni de ella ha dejado sombra Iglesias, el candidato de Podemos (Ignacio Camacho teme que Sánchez vuelva a Ferraz: "El PSOE ha alcanzado un grado inquietante de autodesconfianza en el que se le ve capaz de votar contra sí mismo").

Y si pudiera votaría y lo saben bien en la dirección socialista. El "entrismo" esta en el ADN podemita y solo hay que irse a las imágenes de la convulsa jornada del comité federal del PSOE para comprobar como militantes morados se disfrazaban de socialistas y se infiltraban entre ellos para aumentar el diapasón de las protestas.

En las agrupaciones del PSOE ahora han de extremar las precauciones porque saben que no están teniendo empacho en intentar afiliarse para influir en el resultado. Porque para Podemos no solo es conveniente que Sánchez, quien ya ha expresado su voluntad de entrega a Podemos, regrese al poder del PSOE sino que le es vital que lo haga.

Porque si el PSOE logra sobrevivirle e inicia una tarea de recomposición y rearme interno y externo, si reaparece como la fuerza de alternativa y gobierno que ha sido, Podemos se verá en un brete.

La normalidad democrática resulta para ellos tóxica. Tres años en el parlamento con el títere semanal como manido argumento pero si rascar bola ni como oposición, de las que se hacen de verdad, ni como fuerza sería capaz de estar en las cuestiones decisivas donde se juega España: desafío separatista catalán, paro y economía, les dejaría en las raspas.

Podemos necesita a Pedro Sánchez de regreso. Por dos razones y por dos puertas que con el se le abren:

1)La moción de censura contra Rajoy con Sánchez de presidente (no es preciso que sea diputado) contando con el apoyo de los separatistas catalanes, o sea la resurrección del gobierno Frankestein que frustró el Comité Federal Socialista

2) unas elecciones anticipadas en las que esta vez, con el PSOE hecho trizas, sus bases territoriales derruidas, ya le pegarían el ansiado sorpasso. Ese en el que fracasaron porque los fortines y graneros socialistas de votos, Andalucia, Extremadura o Castilla-La Mancha resistieron.

Podemos sueña con Sánchez. Pero ¡ojo! . Desde el punto de vista estrictamente partidista tampoco le viene nada mal al PP.

Otra cosa es como le viene a España pero a los populares y a Rajoy, obligados a convocar elecciones algo que la ciudadanía entendería como inevitable ante la imposibilidad de gobernar y en evitación de ese asalto mentado, el ir a las urnas con Sánchez como rival y en el escenario de su encame con Iglesias bien pudiera reportarle pingues beneficios en escaños.

Otra cosa, ya digo, es el roto que ello nos haría a España, a los españoles, a nuestra economía y a la capacidad de enfrentar el intento de descuartizamiento del estado que tenemos sobre la mesa.

En realidad y aplicando la fría razón al único que no le interesa el candidato Sánchez es al propio PSOE. Es para ellos para quien resulta el peor escenario y hasta letal si se produce su victoria. Sería, amen del desguace de la propia organización, deshecha y quebrada, la entrega de santo, seña y peana a los Podemitas como fuerza hegemónica en la izquierda.

Ello es, aunque los enfervorizados sanchistas no lo crean, el resultado de esta deriva. Donde no me creo, porque es increíble el creerse encuesta alguna, dado que quienes votaran serán los militantes socialistas y ese censo no lo tiene ni puede por ley tenerlo encuestadora alguna, lo que no se deja de pronosticar y de lo que ya hay quien saca pecho triunfante.

No vayan a ser los presuntos militantes sanchistas que arrasan como aquellas noventa mil firmas que decía tener el alcalde Jun y que iba a presentar "mañana" en Ferraz y de las que jamás volvió a saberse nunca.