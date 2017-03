Mujeres día a día, muertas o vivas

¡Qué obsesión con las mujeres

nos ronda en la frente fría!

Que si son sacrificadas,

que si son de gran valía,

que si honradas como ellas

no se encuentran en la hombría,

que si siguen sojuzgadas,

que si no se las querría

sino con la pata en casa

mientras el macho salía

a por el sustento mutuo

para llenar la alcancía,

que si están desamparadas

del gobierno todavía,

que se las acosa y mata,

que si se las escondía

como en Atenas y en Roma

en la ginecea umbría...

Mujeres hasta en la sopa

de la prensa, su vigía,

que no cuenta sino tristes

sucesos sin valentía.

Mujeres para tomar

a gusto, tras la porfía

con el jefe para darles

alguna que otra alegría.

Mujeres acollonadas,

mujeres, ay, madre mía,

cuidadoras incansables,

y a veces en demasía,

de los niños engendrados

en paciente compañía

con el hombre despechado

que alma y cuerpo les abría...

Mujeres todo terreno,

mujeres "arrecogías",

mujeres de vida escasa,

mujeres de pinta arpía,

mujeres cose que cose,

mujeres lía que lía...

Yo las sigo amando a todas

con rendida cortesía,

con empatía gozosa

y nada de altanería,

por su entrega generosa,

por su inefable manía

de ordenar la casa toda

y porque sin ellas yo... ,

yo no sé lo que sería.

Un mundo sin mujerío

es mundo sin poesía,

sin belleza, sin piedad,

sin la luz de cada día.