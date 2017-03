España: Analfabetismo númerico

UNA verdad incómoda, que no se admite: en la práctica, para bien o para mal, el Gobierno de Rajoy hace una política no muy diferente a la de Hollande u Obama. Gran rugido de indignación. ¡Anatema!

«¿Pero cómo puedes decir semejante parida?». Pues lo dije. El verano pasado en un ameno banquete familiar y esta semana tomando unas cañas. Intenté ofrecer un dato: el 53,5% del presupuesto del Estado se lo lleva el gasto social. Ni caso.

En ambas ocasiones el sector más izquierdista de la mesa me miró asqueado, como si estuviese hablando el espectro de Millán Astray, y replicaron al instante que «el PP es un partido franquista».

Por enredar un poco, se me ocurrió apuntar el dato de que el dictador lleva 41 años muerto. Peperas ya talludas como Cifuentes y Cospedal tenían once y diez años. Pablo Casado o Andrea Levy no eran todavía ni proyectos de embriones.

¿Cómo pueden ser franquistas, ideología que por lo demás murió con su promotor? Pedí también algún ejemplo concreto de tan notorio franquismo. Silencio. Pero me reiteraron que así es, «no hay duda».