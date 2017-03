El hombre que nos robó un año

Tanto quiso Sanchez dividir y federalizar el PSOE para mandar que se lo cargó. Y fue tal el sin Dios que montó el empecinado que ahora tiene que venir, si no un exorcista, por lo menos una pastora que devuelva las ovejas al redil. Estaba advertido y estaba cantado. Pero a él eso le daba igual, sólo le importaba la leche, la lana y su suegro. El hombre que nos robó a todos un año pretende volver.

Pero héte aquí que una pastora de Andalucia, ni soberbia ni poseída como el otro, está llamada a deshacer el ovillo que el PSOE se ha hecho a si mismo, y de paso a toda España, dejando hacer a su secretario general por no atreverse nadie a intervenir a tiempo. La mujer que llevaba años esperando en el andén ha tomado por fin el tren.

​Ahora, de la que sube a Madrid, tendrá que hacer subir en él a Patxi López que ha construído a sabiendas un vagón para vendérselo al mejor postor. Pero en ese tren, que se supone tendrá mueble bar para negociar, si hubiese entusiasmo como en el 82 con Felipe habría gente incluso de fueras del partido, que ese es el secreto del éxito, colgada del pescante, y no pescantes de lo más variopinto que quieren seguir colgados del partido y no saben muy bien adonde ir. Ahora los tres candidatos se pelearán por los militantes pero más tarde deberán reparar en que las elecciones las gana, y el pais se cambia, con el apoyo de los no militantes. Cuantos más mejor.

​ Despues de que Sanchez IV de Madrid el que no es no y ahora sí es sí, el mayor perdedor de la historia del PSOE, el que más daño le ha hecho, se subiera a un globo con otros cuatro Willy Foggs para terminar lanzándose en paracaídas, nadie con un mínimo de verguenza volvería del "que parte del no no entienden", de que te echasen a la cara la cal viva y callases como un ahogao, de que cuando te echen, digas que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Esta es la prueba de que no se puso él sino que le pusieron y lo quieren volver a poner, cueste lo que cueste, más que del brazo de su mujer del de su suegro. El hombre que nos robó un año vine con la intención de quitarnos alguno más.

El partido de Sanchez es el que nos ha llevado al cruce de vías y cambio de agujas que tiene por delante la política española y el llamado ahora a resolverlo. El tren de Susana Diaz deberíá ser el llamado a pasar y emprender el retorno al bipartidismo matizado o tripartidismo que los españoles hicimos saltar por los aires en lugar de reformar. Porque lo necesita el PSOE y lo necesita España. Un bipartidismo desinfectado de corrupción, renovado y tranquilo de partido de gobierno y sensata posición donde se encuadren quienes desde diversas procedencias pretendan el servicio público, que garantice una cierta estabilidad y no ésta jaula de sicofantes que no dejan vivir tranquilo, ni trabajar ni progresar, ni ver un telediario tranquilo.