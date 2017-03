Hay que hablar de periodismo

Esta semana pasó por Huesca, lugar cada año de un buen cónclave sobre periodismo, Ed O'Keefe, reportero de política y responsable de la cobertura digital de las campañas presidenciales en The Washington Post. Y dijo esto: hoy el Watergate sería una investigación más competente que entonces; y hoy no tumbaría a Trump como sí hizo con Nixon. Seguramente es así. Entonces supuso un hito, tras la Guerra Fría con los periódicos plegados al poder; pero el periodismo de oposición permanente (Jack Starobian) pierde efecto. No cabe un Watergate por semana, y menos con un inconfundible sesgo partidista.

O'Keefe sugiere que la credibilidad sólo vendrá unida a la calidad informativa, no a la vieja retórica de los padres fundadores. Las fuentes son esenciales contra las informaciones anónimas, que el Freedom Forum elevó sobre el 50% incluso en NYT y el Post, un abuso que admitió Bill Keller tras el escándalo de Jayson Blair. Tanto más en el periodismo latino, a menudo sin fuentes o, casi peor, con una única fuente a la que se sirve de vocero. La norma en el Post, decía O'Keefe, exige al menos dos y llevar una nota final revelando todas las fuentes consultadas. Es eso. Parafraseando a Ortega, ¡es eso!

Tal vez acierte Badcock en The Economist: "¿Qué crisis mediática? La nueva edad de oro del periodismo".

Claro que el periodismo va más allá del periódico; y el periódico más allá del papel. La mediamorfosis es un proceso natural. El papel tendrá un recorrido aún interesante aunque incierto, como decía aquí Martin Baron días atrás. En todo caso, no hay que dramatizar ni caer en caricaturas. Ni el periodismo digital es un maremágnum de fake news viralizadas por las redes, ni los periódicos son ruinas melancólicas sostenidas por el poder y perdidas en naderías como los retrataba el dramaturgo Tom Stoppard en un diálogo corrosivo:

-No importa lo imperfectas que sean las cosas. Si tienes una prensa libre todo es corregible; sin ella, todo es ocultable.

-Estoy contigo en la prensa libre. Son los periódicos lo que no soporto.

Hay que distinguir periódicos, algunos de los cuales aún son la referencia del buen periodismo. Por demás, el mejor periodismo digital procede del mejor periodismo de papel. En definitiva, se trata de credibilidad. Regresando al escándalo Blair, el Times se comprometió a crear chats para interactuar con los lectores, transmitiéndoles con qué fuentes habían fracasado en una cobertura, de dónde había obtenido la información, o su motivación ante ese tema. Esa transparencia, a la que aludía O'Keefe, es clave para recuperar credibilidad. El mayor pecado de la APM estos días ha sido precisamente plantear una lección de periodismo desde la opacidad. Se desacreditaba a sí misma. Más allá de reducir la presión al matonismo de Podemos, hacer eso en un texto sin pruebas, sin nombres, sin datos, en definitiva, incurre en los peores males del periodismo.

El debate suscitado por la APM ha evidenciado, una vez más, la pobreza de los debates sobre periodismo. Mal asunto. Armand Mattelart formuló una paradoja relevante: las sociedades modernas tienen conciencia de que el periodismo es un factor clave para la calidad democrática; pero a la vez tienen una cultura periodística muy pobre. Pues eso. Conceptos elementales del periodismo y su deontología son ignorados por los ciudadanos e incluso por los actores principales en el espacio público de debate. Podemos no es la excepción; si acaso, el paroxismo. Ha de haber una regeneración del periodismo, pero eso requiere también una alfabetización periodística.