Podemos, el poder, la Historia y los errores

Trato de imaginarme el momento en el que los concejales de Podemos fueron plenamente conscientes de su inmenso poder. Corría junio de 2015 y, desde el mirador del palacio de Cibeles, Madrid parecía rendirse a su pies.

«Mirad, todo lo que baña la luz de la ciudad es nuestro», dijo Rita Maestre (Manuela Carmena no estaba ese día en la terraza), erigida en la nueva Mufasa de la capital de España. Boquiabiertos, los cachorros de Podemos respondieron al unísono: «¡Vaya!», igual que hizo Simba cuando su padre le subió a lo alto de un risco para mostrarle sus dominios.

Maestre extendió sus brazos tratando de abarcar el vasto espacio que contemplaban sus ojos.

«¡Todo es nuestro, compañeros; Hakuna Matata!»

A lo lejos, el Arco de la Victoria resultaba presa fácil.

Invadida por la emoción señaló con el dedo al monumento y sentenció:

«Le cambiaremos el nombre. Y haremos en su interior un museo para eliminar cualquier vestigio franquista».

Pues no. El Arco de la Victoria no es propiedad del Ayuntamiento, sino de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible?, ruge por los rincones mientras maldice su suerte. ¿Cómo?, repican los cachorros de Podemos.

Muy sencillo: el suelo sobre el que se erige el Arco de la Victoria pertenece desde hace una década al Consorcio Regional de Transportes, porque la titularidad del terreno cambió coincidiendo con las obras del intercambiador de Moncloa.

Preocupados por colocar su carro ideológico delante de los bueyes, los concejales de Ahora Madrid se olvidaron de comprobar quién era el dueño de aquello que contemplaban sus ojos, acaso en el convencimiento

de que no habría en Madrid monumento que no pasara por su «arco del triunfo».

El chasco es de los que hacen época y se suma a una larga lista de errores, pues en su afán de llevar al límite la Ley de Memoria Histórica han tropezado, entre otros, con el monolito del Alférez Provisional y con las placas del panadero José García Vara y la dedicada a los carmelitas en el cementerio parroquial de Carabanchel, sonadas pifias fruto del sectarismo y la ignorancia.

Cegados por un irrefrenable deseo de venganza, primero disparan y luego apuntan. Y el tiro les sale por la culata. Su enfermizo sentido de la posesión les impide distinguir entre lo propio y lo ajeno.

Querían hacer un museo en el Arco de la Victoria y no repararon en que «todo lo que baña la luz de la ciudad» no es suyo, sino nuestro. Son el Rey León del populismo y gestionando me recuerdan mucho a Pumba y Timón.