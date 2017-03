El machismo de Podemos: Compañeras, ya estáis tardando

Podemos aboga por convertirse en una formación feminista «de abajo a arriba para acabar con esta España machista que sigue matando a las mujeres». Y para terminar con «las políticas reaccionarias que nos quieren devolver al lugar del que luchamos por salir», apuesta por «combatir el patriarcado obligando a los hombres a dar un paso atrás».

Eso es lo que acordó el grupo de mujeres que durante la primera jornada de Vistalegre II hizo públicas sus propuestas en materia de igualdad. Por si Sofía Castañón, Beatriz Gimeno, Clara Serra o Ángela «Pam» -cuya brillante oratoria quedó de manifiesto en el último congreso- no se han enterado, reproduzco literalmente el discurso más sobresaliente que se oyó durante el espectáculo erótico-festivo celebrado en el Parque de Servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con motivo de la jubilación de un empleado del consistorio, gobernado por el PSOE, Somos Alcalá e IU: «¡Ea, Julio! ¿No querías marisco?».

A simple vista, no parece que la izquierda del municipio madrileño haga suyas las propuestas en materia de igualdad de las compañeras de Podemos. Es más, sospecho que Julio es el único que se habrá visto obligado a dar un «paso atrás» en esta hora en la que no me gustaría estar en su pellejo.

La suerte del jubilado que acabó en calzoncillos envuelto entre las piernas de una «stripper» es toda una incógnita, si bien no es descabellado pensar que le hayan aplicado una de esas lecciones domésticas de las que solo cabe decir que Dios le coja confesado.

Julio es la anécdota chusca de una historia en la que las mujeres de Podemos guardan un humillante silencio, la prueba del nueve de esa doble vara de medir que exhibe el feminismo radical cuando se trata de condenar a los suyos.

¿Dónde están Sofía Castañón, Beatriz Gimeno, Clara Serra o Ángela «Pam»? ¿Es esta la manera de combatir las políticas reaccionarias? ¿Callando? ¿Poniéndose de canto?

Sofía, Beatriz, Clara, Ángela, aguerridas defensoras del «feminismo impugnador», ese que grita «contra un Gobierno indecente que no tiene la prioridad de luchar contra el machismo», ¿es que no tenéis nada que decir?

¿O será que «de abajo a arriba» todo en Podemos es una soberana hipocresía?