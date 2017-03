Los enemigos de la libertad

Como toda revolución, este juego de tronos y telediarios, esta sucesión de pijadas, ocurrencias y desafíos diarios que soportamos de quienes se pasan el día aplaudiéndose a si mismos, acabará mal.

De algún trauma personal tiene que surgir esta violencia larvada y esta manía liberticida que caracteriza a los líderes podemitas. Acechar la libertad y destilar odio son sus dos características principales, obsesionados en cercenar aquella de acuerdo con lo que dicen sus apuntes y atribuyendo a los demás el odio que les devuelve el espejo.

En esa revolución de mercadillo, intentaron atacar desnudas, hay que ser memas, la capilla de la Universidad, de cuyo juicio salieron con las orejas gachas. Luego vino la Semana Santa de Sevilla que pretendían atrevidos suprimir, de donde tuvieron que salir huyendo. Y ahora han triplicado la audiencia de la misa en TVE obteniendo la respuesta oportuna del pueblo español que una vez más les ha parado los pies: ¿Quienes son ustedes para quitarnos las tradiciones y las creencias?

Pese a su verborrea de asamblea su ignorancia es grande, y les lleva incluso a criticar que los obispos católicos hablen del matrimonio canónico de hombre y mujer. Podrá estarse o no de acuerdo pero el dogma es el dogma ¿qué va a defender, el matrimonio con un animal o con una vespa?

La violencia innata de "nuestros Ceaucescus", Pablo Iglesias e Irente Montero, su justificación de ETA o su apelación a la cal viva, es lo más pernicioso para nuestro régimen de libertades que habido en España desde la transición, si quitamos el terrorismo. Sin desearles por supuesto, ningún mal, salvo el fracaso político, sólo digo que los revolucionarios soberbios y presuntuosos están llamados a acabar políticamente mal, porque proponen cosas que van en contra de la dinámica de la vida y las cosas, como si caminasen por una cinta magnética de aeropuerto en dirección contraria.

Las revoluciones pretenden la ruptura y empezar un mundo de cero, cosa que no ha sucedido jamás. Aquellas que de algún modo han triunfado, crean siempre algo artificial ex novo pero, tarde o temprano, han tenido que dar la vuelta y contar con todo lo que pretendían arrasar. Les ha servido, eso sí, para hacerse con el poder cuando sus ciudadanos no han querido, podido o se han movilizado para defender sus libertades.

Atacando las tradiciones, las instituciones y las carteras, con impuestos, tasas y otros retorcimientos para hacer ellos la justicia social, los enemigos de libertad continúan con su Manual. Pero alguien que pretende un cambio radical, profundo, permanente y sin retorno respecto del orden establecido tiene que explicar qué es lo que propone en su lugar y éstos no han dicho más que ocurrencias, oportunismos y cuchufletas. Los enemigos de la libertad hacen ejercicio todos los dias caminando por una cinta de aeropuerto en dirección contraria.