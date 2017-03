Que la crisis ha destruido el tejido social que formaban las clases medias es algo evidente. Como lo es también que la salida d la crisis está consistiendo, entre otras cosas, en crear empleo barato.

De ahí que estemos asistiendo a una nueva clase social, la de los nuevos pobres que tienen trabajo. Personas que trabajan por sueldos míseros y con una gran incertidumbre laboral.

Por eso estoy entre quienes se indignan cuando desde el Gobierno lanzan las campanas diciendo que España está en el buen camino. Yo diría más bien que en España muchos ciudadanos se han quedado en el camino, que son centenares los jóvenes que han tenido que emigrar, los mayores de cincuenta que fueron despedidos y que nunca volverán al mercado laboral, los nuevos empleos que se crean en condiciones de inestabilidad y bajo salario, etc, etc, etc.

Y me indigno más cuando desde la OCDE pero sobre todo desde la Unión Europea se hacen informes, regañando a España, por estos y otros problemas de la economía española. Hay que tener la cara de cemento para hacerlo. Porque lo que nos ha llevado a esta situación son las políticas dictadas desde la UE, inspiradas por Alemania y ejecutadas sin rechistar por Mariano Rajoy. Así que ¡manda huevos! que diría el clásico cuando en un alarde de cinismo los burócratas europeos señalan sin despeinarse los "puntos negros" de nuestra economía de los que ellos son también responsables.

En nuestro país, insisto, se destruyó a buena parte de la clase media y la nueva clase media de ahora forma parte de los nuevos pobres. Es difícil que con, los sueldos que se pagan las familias puedan llegar a fin de mes. Pero sobre todo hay un chantaje sutil, o aceptas esos empleos basura o tanto da porque alguien lo aceptará. Ha sido tal el susto y la angustia vivida por los ciudadanos que en estos se han quedado en el paro que hoy la mayoría prefiere un empleo basura antes de quedarse fuera del mercado laboral, y de eso se aprovechan algunos empresarios desaprensivos.

Es curioso como las empresas del Ibex 35 alardean de sus ganancias pero esos beneficios no alcanzan ni remotamente a sus empelados, al contrario, la mayoría de las empresas continúan haciendo ajustes de plantillas y recortes de sueldos en nombre de la competitividad.

Lo he dicho en otras ocasiones, a los prohombres del Ibex 35, a banqueros y algunos políticos, les haría vivir una temporada con mil euros (eso porque soy generosa) a ver como se las arreglaban. Sería hasta divertido verles cuadrando los mil euros para pagar hipoteca, comida, colegios, luz, gas, agua, etc.

Deben de pensar que son diferentes a nosotros, que los ciudadanos de a pie somos hijos de un "dios menor" y por eso podemos ser mileuristas pero que ellos son los "elegidos".

Así que a los señores de Bruxelas nada de broncas, y a nuestro gobierno que no "saque pecho". Un poco de respeto y consideración por favor.