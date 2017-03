El turco cose con hilo

Como nos pasamos gran parte del tiempo escudriñando los gestos y movimientos de los aburridos y pesadísimos nacionalistas catalanes, o las tonterías contemporáneas de ese grupo de progres venidos a más, sucede que los grandes asuntos nos pasan inadvertidos. Por ejemplo, Erdogan. Tramó un auto golpe de Estado, que le permitió llevar a cabo una purga dictatorial, y como todo dictador se ha puesto las botas autoritarias y señala a un país, tan democrático como Alemania, enemigo de los turcos. Pero éste no es un contencioso entre Merkel y Erdogan, sino entre el tirano y Europa, con la que hace unos meses estaba negociando. Es más, lo de menos es que haya depurado cualquier apariencia de democracia, y le haya puesto mordaza a los medios de comunicación, sino que Erdogan es un islamista, hoy más radical que ayer, pero menos que mañana. Por si alguien albergaba alguna duda sobre las característica del sátrapa, cuando todavía corrían las lágrimas por las mejillas de los familiares de las víctimas londinenses, subió el tirano a la tribuna, convocó a los periodistas, y les dijo que mientras Europa siga así, nadie podrá caminar tranquilo por las calles. Ni una palabra de pesar por el atentado, ni un leve reproche, sólo le faltó aplaudir al yihadista que se llevó la vida de cuatro personas y dejó heridas a cuarenta. Naturalmente, lo completó diciendo que Europa debía respetar los derechos humanos. ¿A la manera de los yihaditas asesinos? ¿Imitándole a él, que encarcela a los enemigos políticos? Por lo que sabemos, alguien tiene que hacerle el trabajo sucio a Erdogan. Y, a continuación, amenaza con más víctimas.

La solución no es fácil, porque Turquía es el dique de contención que paga Estados Unidos. Hasta ahora. El otro dique es Israel, pero sin Turquía el dique se agrieta. El turco no da puntada sin hilo. Y no es tonto. A lo mejor, la miserable baladronada es un aviso, por si Donald Trump tiene las intención de cerrar la chequera de la subvención encubierta, que mantiene a Turquía a flote.