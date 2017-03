Romance de la seguridad ciudadana

Dice que dice que dice

la policía rearmada

que estamos a buen recaudo

del terrorismo en España

porque está continuamente

en perfecta orden de guardia

y ha abortado no sé cuántos

intentos de masacrarla.

Ya preparación le sobra,

buena intención no le falta,

pero me temo que no

nos basta con su palabra,

ya que en nuestros aledaños

-Turquía, Bélgica, Francia,

Túnez, Egipto, Marruecos,

Argelia, Siria, Alemania,

Holanda, Estados Unidos

e incluso la Gran Bretaña...-

golpea a más no poder

con saña brutal y airada

en nombre de Alá "el piadoso",

el que al infiel avasalla

dejándolo tinto en sangre,

¡oh manantial del que manan

nuevas rosas cada vez

que el ISIS sin piedad mata!

Alándalus, ten cuidado,

guárdate de él Granada,

guárdate de él Sevilla,

guárdate, Córdoba llana... ,

quiere para sí la Torre

del Oro dodecagrama,

quiere para sí el alfange

del Guadalquivir del agua,

quiere para sí Almería,

Murcia, Valencia y La Mancha,

quiere para sí Almudenas,

castillos y barbacanas,

quiere para sí mezquitas,

quiere para sí la Alhambra,

y quiere la Aljafería

y hasta quiere las campanas

almanzoras de Santiago,

-que es la tierra más cristiana-,

como demostró en sus múltiples

y acometedoras razzias

de Tarifa a Covadonga

y luego en sus propios Taifas.

Ten cuidado, España nuestra,

ten cuidado, España, España.

La policía no puede

hacer frente a esa escalada

de terror por más que intente

retener tanta desgracia.

Dice que dice que dice

que nos protege y nos guarda,

pero un golpe repentino

la quiebra y la desbarata

con un camión y un cuchillo

en manos de su baraca

haciendo camino estéril,

por donde arremete y pasa

sembrando el temor y el pánico

por calles, barrios y plazas.

Ten cuidado y no te alteres,

mantén enhiesta la guardia,

la guadaña de la Muerte

no avisa, se está callada,

y en la barca de Caronte

se lleva con cuerpos, almas,

almas que los desalmados

piensan que no valen nada.

Lobos solitarios o

escondidos en manadas,

son traicioneros odiosos,

están siempre a la que salta,

portan un libro en la boca

y un puñal en las entrañas.

Atención vuelvo a pedir.

Al arma, guardias, al arma

para defender la tierra,

la honra, la paz, la casa

común que es el mundo libre

y de ser libres se trata.

Libres en las oficinas,

libres en las altas fábricas,

libres en las avenidas

y en las ciudades portuarias,

libres en el campo libre

y en las calles asfaltadas,

libres, libres, con las manos

blancas, blancas, blancas, blancas...