¿Necesitamos hoy, una Autoridad Política Mundial, teniendo en cuenta la situación mundial tecnocientífica, económica, cultural, ideológica, y en definitiva, ya es un mundo globalizado, pero los problemas existentes, son imposibles de resolver, si no se llega a esta situación de una Autoridad Política Mundial...?

¿Existen multitud de retos, enormes migraciones, epidemias ya resueltas médicamente, control racional de los capitales económicos, racionalización del sistema económico mundial, hambres, guerras, cambio climático, migraciones masivas, etc., que solo tendrían una solución eficiente y efectiva, si en paz y en tolerancia y de mutuo acuerdo llegamos a una situación de aceptar todos los Estados, sociedades, culturas, ideologías, religiones, etnias, lenguas la necesidad para vivir y sobrevivir una Autoridad Política Mundial que ponga orden y racionalidad y eficiencia?

¿Y que nos permita solucionar y solventar las contradicciones y contrariedades que podrían llevar al mundo al límite, incluso a la extinción de la especie humana, teniendo en cuenta, la tecnología y el poder que el ser humano dispone actualmente...?

1. Por supuesto, todo el mundo, en mayor o menor medida puede estar temeroso. Porque nadie olvida que desde el Neolítico, en mayor o menor medida, desde las primeras Ciudades-Estado, han surgido en el mundo, multitud de imperios, que lo que han querido y en parte han conseguido es intentar un Único Gobierno Mundial. Pero todos esos imperios se han extendido con las armas y la sangre, y ahora estamos preconizando una Autoridad Mundial por consenso y en paz y en diálogo y en mutuo acuerdo...

Pero no debemos obviar, ni olvidar, que ahora, la situación mundial, en todos los parámetros ha cambiado radicalmente, ya el mundo es uno, en todos los niveles, a nivel de sistema de información, a nivel de comunicaciones, a nivel de emigración e inmigración o migración, a nivel de movimientos de capitales, a nivel de interrelación de tecnologías, a nivel de tecnociencia, etc.

Por otro lado, esa búsqueda de una Autoridad Mundial, no se obtendría ese fin o esa meta con las armas y la coacción, sino de mutuo acuerdo, en paz, tolerancia, negociando, consensuando. Por lo cual, sería esencialmente diferente a los intentos del pasado...

Hoy, estamos en una situación, como jamás se ha producido en la historia de la humanidad, hoy, el ser humano, hoy desde hace siete décadas, el ser humano dispone de la capacidad de autodestruirse, autoextinguirse como especie, tiene la tecnología, para poder hacerlo, la famosa NBQ. Lo cual, nos guste o disguste, todo ha cambiado. Hoy, estamos en una situación demográfica, de enorme complejidad, en una situación de cambio climático con consecuencias impredecibles, con un sistema económico mundial de enorme competitividad, por indicarlo con adjetivos suaves, con casi doscientos Estados, con soberanía real, en mayor o menor grado, con lo cual, doscientos Ejecutivos, doscientos Ejércitos, doscientos Parlamentos, doscientos sistemas de información y de inteligencia, doscientos Parlamentos, estamos hoy con una veintena de grandes ideologías culturales, filosóficas, sociopolíticas, religiosas, que en muchos sentidos se entienden, pero en otros, caen en confrontaciones dialécticas y prácticas, con varios miles de lenguas naturales, con ochocientas sociedades básicas, según el pensar tradicional sociológico...

Cosas que pueden constituir una enorme riqueza histórica cultural, pero que pueden llevar a enfrentamientos-confrontaciones-frentismos a nivel regional-continental-mundial, pueden ser motivos o excusas o razones o causas de confrontaciones con consecuencias impredecibles. Por lo cual, creo que necesitamos una Autoridad Mundial a nivel Político que gestione todas las diferencias, y todos los fines legítimos y todas las posibilidades de futuro, para que como especie podamos sobrevivir y no extinguirnos a nosotros mismos... Que no caiga sobre nosotros la espada de Damocles, sea en forma de NBQ, sea en forma de movimientos de confrontaciones continentales ideológicas, o de la manera que sea...

Pero todos estos fenómenos y variables y realidades y otras, se puede decir, que siempre han existido, pero es obvio que hasta hace pocas décadas, los seres humanos, diríamos vivían y existían encapsulados en sus propias culturas, tiempos, épocas, territorios, geografías, pero hoy el mundo, en multitud de sentidos se ha internacionalizado, no solo mercantilmente, sino ideológicamente con ideas, conceptos, información, con movimientos masivos de personas... Hoy en unas horas-días-semanas-meses, cualquier persona, millones de personas pueden trasladarse de un continente a otro...

Es decir, el panorama mundial ha cambiado. Y estamos bajo la espada de Damocles, o solucionamos el problema, a nivel teórico y práctico, o el futuro a corto o medio plazo, es muy azaroso, con mucha vulnerabilidad, con mucha incertidumbre, en mayor o menor medida. Un conflicto económico o cultural o ideológico o religioso o étnico o económico o político o por una combinación de factores, que puede empezar siendo local, podría terminar en un conflicto regional no local, o en un conflicto continental o mundial. Pero hoy con la tecnología que disponemos, las consecuencias pueden ser impredecibles, o mejor dicho, predecibles, porque podríamos terminar con nosotros mismos como especie, y de paso, con otras cientos o miles de otras especies... O con enormes sufrimientos, como jamás hemos visto o percibido. No olvidemos que nadie en su sano juicio pensó que se podrían dar ni la primera, ni la segunda guerra mundial, y todas sus consecuencias anexas, pero se produjeron... Y eso hace unas décadas, hace un siglo y hace setenta años...

Hoy, ante una nueva situación, tan diferente y tan radicalmente diferente en tantos valores y en tantas variables, y tan peligrosa y haciéndonos tan vulnerables, nos vemos obligados, a admitir, que debemos a nivel sociopolítico, a nivel de organización política, a cambiar nuestros conceptos. Y a aceptar que debemos plantearnos seriamente, con todos los peros o con todas las medidas o matizaciones que debemos conceptualizar la posibilidad de una Autoridad Mundial Política, efectiva y real y racional y eficiente, eso sí, por consenso, en paz, en tolerancia, de mutuo acuerdo, por negociación, defendiendo los Derechos Humanos...

2. Una Autoridad Mundial exige al mismo tiempo un Nuevo Orden Económico Mundial, una Única Moneda Mundial, un Sistema Financiero y Económico Mundial, posiblemente un Único Estado Mundial, etc. En todas estas entidades reales o posibles, se deben insertar las realidades socioculturales y sociopolíticas o socioideológicas actuales, etc.

Para disponer de un posible esquema para poder caminar hacia esta dirección, pueden darse en principio, varias líneas posibles:

- Que la ONU y los Organismos Internacionales, vayan siendo o tomando, no solo poderes consultivos o de consejo, en muchos sentidos, o con acciones limitadas como hasta ahora, sino que vayan otorgándoseles poderes efectivos y reales a nivel internacional...

- Que por consenso y en paz y en tolerancia, vayan las docenas de Estados actuales, vayan conformando Unidades Superiores Estatales, se vayan Federando en Estados regionales-continentales, y en poco tiempo, a medio plazo, no más de treinta o cincuenta años, se vayan conformando unidades económicas, sociopolíticas superiores... es decir, que al cabo de un tiempo, a medio plazo, solo existan, cinco o seis Estados a Nivel Mundial...

- Caminar hacia un Estado Mundial desde ahora mismo, formándose y federándose unidades anteriores, Estados Nacionales, de distintos continentes vayan uniéndose, en paz y en tolerancia, vayan interrelacionando aspectos de sus realidades, realidades económicas, sistemas jurídicos, federándose en unidades superiores en todos los sentidos, para al final, formar un Estado Mundial o situaciones intermedias, o caminar hacia ello...

- Una variedad de la anterior sería una Autoridad Mundial Política, sería una variedad de un Estado Mundial, podrían continuar existiendo los Estados Nacionales, como actualmente existen, aunque se fuesen uniendo, entre ellos, federándose en cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales, etc. Pero esa Autoridad Política Mundial estaría por encima de todos los demás Estados Nacionales o Federaciones de Estados o de las realidades sociopolíticas existentes en el momento...

- Por supuesto que existe una posibilidad de combinaciones de las formas o maneras o metodologías o esquemas señalados anteriormente. Por lo cual, se combinarían esas formas, o se irían tomando medidas posibles de un modelo o de otro, desde una metodología o de otra...

Claro está siempre la realidad real supera y superará los esquemas humanos, estos y otros que pueden articularse. Pero si queremos esta finalidad o esta meta, se cumpla o no se llegue a ella, es una necesidad mundial, las universidades y las ciencias sociales creen programas de investigación en este sentido. Ya que existen tantos programas de investigación, con tantas finalidades y tantas metas diferentes, tantas temáticas diversas, porque se creen en este sentido, sería de una enorme importancia y de una enorme efectividad para el futuro, para cuándo se empiecen o se tengan que empezar a tomar decisiones concretas y prácticas, existan suficientes teóricas y concepciones para poder caminar, si es que así lo desean los seres humanos y los Estados, sus pueblos y sus elites...

3. Para concluir este artículo, por un lado veo y muchos ciudadanos del mundo, percibimos, la enorme necesidad de una Autoridad Mundial a nivel Político, y con todos los flecos en todos los niveles, porque es una necesidad para vivir y sobrevivir, como especie, y para dar un salto cualitativo y cuantitativo para el futuro, con todas las incertidumbres, que pueden existir, y todas las variables nuevas que pueden surgir. Creo, que aunque esta concepción, puede acarrear también algunos problemas, creo que es el mal menor o el bien mayor, es más estimo que es la única salida para el mundo.

Pero tampoco podemos obviar y olvidar y no dejar de valorar en su justa medida, que hoy existen, millones de seres humanos que están insertos en ideologías, ideologías culturales y filosóficas y religiosas, que no quieren, o no saben o no desean vivir, bajo un único techo, bajo un único Estado, bajo una única Autoridad Política Mundial, o la forma que se consiga dicho ideal, o la manera que se materialice o concretice o cristalice dicha posibilidad o dicha concepción o dicha sugerencia. Si es que lo hace.

Ya son muchos en el mundo, muchos poderes reales, muchos poderes intelectuales, muchos poderes religiosos, muchos poderes ideológicos que están preconizando esta idea. Yo, en mi modesto entender, diría, que la humanidad está pariendo esta idea. Porque de momento es demasiado general, hasta donde sé, pero que es obligatorio pensar, desde todas las ciencias sociales, filosofías, religiones, ideologías teóricas y prácticas, como ir perfilando un esquema que permita alcanzar esta meta, si es que los humanes o la inmensa mayoría de ellos, desean o quieren, porque creemos que es la única salida a los enormes problemas que el ser humano hoy tiene y sufre...

No podemos tampoco negar, ni olvidar, que para algunos, dicen que esta meta o fin, ya no es solo un proyecto teórico, sino que en muchos sentidos ya está en marcha...

http://soliloquios.blogia.com © jmm caminero