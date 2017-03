El bienestar del Estado: Mujeres a trabajar y los maridos al bar

Un Estado que no protege a la familia, no es Estado, porqué sin familia no hay Estado. Las familias pueden ser de todas las formas, combinaciones y variaciones posibles. Pero todavía para reproducirse a fecha de hoy hace falta un cigoto, célula resultante de la fusión de un gameto masculino y otro femenino, o un vientre de alquiler, para aquellos que se lo pueden costear de una señora de clase menos favorecida. ¿qué ha hecho este Estado por las familias? NADA.

¿Qué piensa hacer? NADA. Al igual que una madre es para cien hijos, cien hijos no son a una madre. Si esta castaña de Estado se preocupara más de las familias, otro gallo cantaría.

La madre, la mujer, es lo más importante que hay en la vida. Habría miles de argumentos para significarlo, es generadora y creadora de vida, es incansable, es inagotable el amor con el que puede criar y en todas las culturas, en los cinco continentes es la explotada.

Mientras el hombre es el cazador, de conejos a salto de mata, ella puede caminar 15 km para traerle el agua en la cabeza y con churumbel en la espalda. Y lo único que reclama es la igualdad. Porqué los hombres nos aprovechamos de las mujeres, yo tengo mi teoría, en la cual creo que ellas tienen parte de culpa por el mero hecho de ser madres y cómplices de sus maridos. (Hijo como te vas a planchar tú la camisa, estando aquí tu madre).

Han contribuido, a ese machismo que creíamos se estaba erradicando, tal vez porque llevan la bondad en la genética desde hace siglos. O porque cuando aman, aman de verdad, con amor de madre, que pare con dolor.

De echar diez años de noviazgo y casarse a los 30 años, uno ahorrando y la otra haciendo su ajuar, gracias a la socialdemocracia, hemos pasado a que con catorce años puedas ir a abortar sin el conocimiento de tus padres. Hemos pasado de tener el máximo respeto por nuestros mayores a no tenerle respeto ninguno y de hecho a almacenarlos por cuenta del Estado si es posible en lo que llaman residencias, para mi penales de la tercera edad. Hace unas fechas se ha celebrado el día de la mujer, señores que estamos ya en el siglo XXI.

La mujer con todo el derecho del mundo se ha incorporado al mercado laboral, con todo el derecho del mundo, y generalmente están más capacitadas que los hombres, y eso a algunos les duele, se acaba el matriarcado, aquel donde la abuela era el ama, (no el ama de casa) sino el ama, la dueña la que ordenaba y gobernaba el cortijo y todos, cómo satélites descansábamos en ella. Después de 40 años de UGT y CCOO aún están luchando por la igualdad, que han hecho estos mamandurrios parásitos dependientes del Estado que se sientan en los consejos de las grandes empresas públicas y privadas por ellas.

O es que ganan más los jueces que las juezas, o ganan más los maestros escuela que las maestras, o ganan más los marineros que las marineras, o los doctores en medicina que las doctoras o ganan más los guardias civiles que las guardas civilas, o gana más el bombero que la bombera o gana más la podemita que el pode mito.

¿Dónde está la desigualdad salarial? Sindicalistas liberaos, que estáis haciendo, aparte de cantar la internacional, y dejarse ya el rollo de la paridad, si de 20 son 15 las más preparadas, porque son más inteligentes, más trabajadoras, más constantes, con más espíritu de sacrificio, incluso más humanas, por eso los israelitas la sacaron de primera línea del frente. Ahí están las estadísticas de la ESO, del Bachiller, incluso de las Universidades.

En lo único que las superamos es en cambiar la rueda del coche y ya te la cambia el tío de la grúa. Y del tálamo no voy a decir na, además de ser capaces de utilizar los dos hemisferios cerebrales, que yo no soy capaz de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Ya no vale eso de todas malas menos mi madre mi mujer y mi hermana.

Hay que acabar ya con la tragedia que están sufriendo de maltrato físico y emocional y estos legisladores que dictan órdenes de alejamiento, decirles que, hay que meterlos en el talego. Y apropósito para esos que miran tanto hacia el norte decirles que lean algo más, que en Suecia, Finlandia y Noruega hay más violencia hacia las mujeres que en España entre otras cosas. Aunque eso no sirva ni para consolarse.

Viva la madre que nos pario y viva la madre que me dio lo que más quiero yo, mi hijo.

Francisco Hernández.