Un país de gobernantes mediocres y de nuevos ricos

España es un país formidable y con un potencial increíble por el lugar estratégico que ocupa y por ser un centro multicultural con buenas relaciones con el mundo árabe, con el resto de Europa y con Latinoamérica.

Lo que ocurre es que este país tiene unos gobernantes mediocres: unos porque pasaron de un día para otro del asfalto o de pisar tierra a una moqueta (lo que en la vida soñaron) y como los nuevos ricos gastan y gastan sin importarles nada porque el dinero no es suyo, sino tuyo y mío.

Y otros, porque se deben meter con mínimo anfetaminas en vena o son los daños colaterales de las drogas de diseño, porque si no no hay quien lo entienda, ya que les importa un bledo robar y seguir robando, que luego ya aparecerá misteriosamente una fianza para no entrar en la cárcel y si lo hacen es por tres o cinco meses, que para eso diseñaron ellos las leyes.



Me duele profundamente este país que amo porque en España no es que no haya dinero, lo hay y de sobra; pero si haces millonarias obras sin sentido que no se utilizan, te subes el sueldo cuando te apetece, ganas más de mil veces el salario base y en una noche te gastas 3.000 euros en copas como han hecho muchos políticos tirando de cajero, pues lo normal es que no haya para atender las necesidades básicas de miles de españolitos, que los eligieron para eso, para atenderlos.

Hay, de esos axiomas tan bonitos y que tanto le gusta al sistema, uno que dice: «no a la violencia», aunque luego se junten tres o cuatro parias en la ONU, firmen un acuerdo, invadan un país para sacarles los recursos naturales, los dejen en la miseria a merced del negocio de la armas y mueran miles y miles de personas. Eso, por lo visto, no es violencia.

Pues bueno; eso de la «no violencia» tiene sus matices y sus límites, porque cuando un país, en vez de ciudadanos (que por tal se entiende toda persona que tenga un techo y alimentos para su familia) carece de ello y lo que tiene es una sociedad esclavizada que no gana ni para subsistir, lo de la «no violencia» (como la ONU) queda un poco en tela de juicio porque a la violencia se le ataca con la defensa y hay muchas formas de defensa.

No voy a ser yo quien defienda la violencia así porque así, gratuitamente; pero de tal forma que un ligero y simple cachete a un niño en un momento dado no le viene nada mal, a algunos, un buen par de bofetadas les vendría bastante mejor.