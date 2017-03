Porque usted no da la talla

Por ser nimia su figura,

No es para que se haga el mudo;

Si a la verdad le da tralla,

Señor Homs, y oreja dura,

Sepa que lo tiene crudo,

Pues, aunque ya se sabía,

Hoy todo el mundo ha oído

Del Millet, ¡quién lo diría!,

Cuán corrupto es su Partido;

En Política chihuahua,

Mastín de la Independencia,

Es usted un tipo raro:

O bien le falta un agua,

O más bien toda su ciencia

Es del más sucio descaro;

Qué usted de la corrupción

De su Partido nos diga

Que no ha visto la función,

Pise usted otra boñiga,

Que andar metido en establos

Y salir limpio de heces,

Eso sería un milagro;

Y no estamos, ¡qué diablos!,

Para más gilipolleces

De usted, que de su magro,

Si es que no ha chupado jugo,

Es porque, y no en vano,

Además de un besugo,

¡Es que se ha quedado enano!.