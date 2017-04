¿Desde cuándo reírse de un dictador es terrorismo?

Que hacer chistes, con más o menos gusto, de un dictador o de todo su Gobierno sea motivo de condena dice mucho de hasta qué punto ha llegado esta pseudodemocracia; pero en el fondo es normal cuando se vive en un país dirigido por individuos educados con ramalazos franquistas reconvertidos en liberales de toda la vida.

La sentencia por la que se inhabilita a Cassandra obvia algo fundamental: No hay enaltecimiento del terrorismo por la simple razón que cuando se pretende acabar con una dictadura no existe tal terrorismo y sus chistes están referidos a esa época. Lo que hay frente a una dictadura es una legítima defensa para reinstaurar el Gobierno elegido por los ciudadanos en las urnas y que una banda de delincuentes acabo con él.

O dicho de otra manera (y comprendiendo que esta chica tiene un gusto que dios se lo perdone) lo que habría que hacer y no se ha hecho, no es condenar a Cassandra, sino una condena pública de los cuarenta años de dictadura que acabo con miles de españoles de ambos bandos, eso es lo que se haría en cualquier país medianamente democrático.

La pena, como decía un twitter de Cassandra, no es que volara Carrero Blanco, la auténtica desgracia es que con él no lo hiciera Franco y todos sus ministros y no en el 1973, como sucedió con el entonces presidente del Gobierno, si no en el 38 o en el 40.

Esa fue la auténtica penalidad porque entonces este país no hubiera sufrido un retroceso de cuarenta años cuyos flecos aún perduran mientras el resto de las naciones de nuestro entorno evolucionaban porque...

¿A qué crees que se debe la ignorancia que tenemos? ¿a qué crees que se debe a que la política se haya convertido en una batalla campal en la que falta el diálogo, la comprensión y la sensibilidad? ¿a qué crees que se debe que seamos un país de auténticos brutos?

Pues porque llevamos todavía el estigma de esos cuarenta años porque un país no se recupera de ese trauma en una, dos o tres décadas por muchas autopistas, móviles y tecnología que tengamos a nuestro alcance y creamos ingenuamente que somos igual que el resto de países. Se precisan varias generaciones para estar a la altura cívica de ellos, y parece claro que la que nos gobierna, todavía no lo está.