El calentón de Heredia

Menudo espectáculo están dando algunos dirigentes socialistas. Los insultos de Miguel Angel Heredia hacia Margarita Robles calificándola de "hija de puta", muestran la catadura de este dirigente socialista que para mas INRI es el secretario general del grupo parlamentario del Congreso.

Heredia se ha disculpado diciendo que esa frase corresponde a un "calentón" y que fue dicha en una reunión de su partido que se celebraba a puerta cerrada.

El caso es que ahora mismo no hay peor enemigo de un socialista que otro socialista, puesto que algún "pedrista" grabó a Heredia para utilizar sus palabras como munición, lo que dicho sea de paso es también una villanía por parte del delator.

Pero fuera cual fuera el motivo de quién le grabó lo cierto es que Miguel Angel Heredia debería de dimitir como secretario general del grupo socialista ya que no parece que sea la persona idónea para ese cargo habida cuenta de cómo se las gasta a la hora de calificar a diputados de ese grupo.

Margarita Robles ahora es diputada y antes fue Secretaria de Estado y su trayectoria en la vida pública es la de una persona honrada e íntegra que siempre actúa de acuerdo a su conciencia. Su inteligencia, honradez y solvencia intelectual han sido manifiestas a lo largo de los años. Se podrá estar de acuerdo con ella o discrepar pero lo que no es admisible es esa falta de respeto y ese insulto soez que a quién deja mal es al propio Heredia.

Miguel Angel Heredia podría haber manifestado su discrepancia con Pedro Sánchez y los diputados que le apoyan pero con argumentos no con insultos ni descalificaciones.

Es verdad que Margarita Robles no es militante del PSOE pero eso no la invalida para tener opinión sobre lo que sucede en el PSOE y manifestarla libremente como hacen tantas y tantas personas que no son del PSOE. En fin, si el señor Heredia cree que solo los militantes socialistas pueden opinar sobre lo que acontece en el PSOE, debería de hacérselo mirar.

Lo que es evidente es que las opiniones de Margarita Robles tienen recorrido en la sociedad precisamente por su impecable trayectoria tanto en la política como en la judicatura. Y ahí les duele a algunos, como al señor Heredia. En cualquier caso no ofende quién quiere, y es evidente que los insultos del señor Heredia se han vuelto contra él. Pues eso.