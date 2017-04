El humor está en el aire

Andreu Buenafuente entrevistó el martes en su programa Late motiv a Carrero Negro. El personaje, vestido de almirante, salió de un coche que había caído desde el cielo hasta el plató y la entrevista acabó con la orquesta del programa interpretando el Volare, de Domenico Modugno. En medio, por si quedaba alguna duda sobre la intención, una surrealista conversación con un Carrero de piel negra "muy quemado", dijo, con la polémica en torno a los chistes del otro Carrero. El personaje, interpretado por el actor Miquel Ripeu, dijo que conocía a Buenafuente desde que lo vio 'En el aire', confesó que le gustaban dos programas de televisión de la competencia, 'Boom' y 'Ahora caigo', y se quejó del frío que hacía en el plató: "Pero ya se sabe, cuando Carrero vuela bajo hace un frío del carajo", remató.

Fueron cinco minutos delirantes que mucha gente considerará provocación en toda regla a magistrados y fiscales por el rosario de condenas a tuiteros que divulgaron por las redes chistes sobre Carrero Blanco. En estas semanas, tras la condena a Cassandra, se han producido sesudos análisis sobre los límites del humor y sobre las fronteras que separan el mal gusto, la ofensa pública y el delito. Buenafuente ha decidido intervenir en tan interesante debate usando el recurso que mejor conoce, el del humor, un espejo fiel en el que ver reflejadas nuestras contradicciones.

Buenafuente arriesga. Por divertir y hacer reflexionar a su audiencia nacional puede haber provocado a la Audiencia Nacional. Pero si este tribunal no actúa, que es lo que deseamos, a partir de ahora imagino que las defensas de potenciales encausados usarán este precedente para defender su inocencia. Y quizás haya conseguido lo que no han logrado ni la nieta de Carrero Blanco ni Irene Villa, diana también de algunos chistes que acabaron en los tribunales: hacer comprender que no todos los chascarrillos de mal gusto, ni siquiera algunos que evidentemente atravesaron la frontera de la ofensa, merecen ser perseguidos con la cárcel.