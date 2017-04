¿Y quién se ocupa de España?

Innerarity escribió un artículo brillante, hace algún tiempo, titulado ¿Y quién se ocupa de todos?, sobre la fragmentación del espacio público. En esa atomización, apuntaba él, desaparece el interés general:

"Una sociedad con el espacio público averiado o fuera de servicio se descompone en la amalgama".

Y algo de eso se intuía esta semana, tras la presentación de los presupuestos, al ver el retablo de la prensa periférica mientras los partidos sacaban brillo al arsenal del agravio:

Las Provincias: "Los presupuestos castigan a Valencia".

Hoy: "El Gobierno recorta un 17% la inversión estatal en Extremadura".

El Punt Avui: "Rajoy no cumple".

La Rioja: "La inversión del Estado cae...".

El Norte de Castilla: "El Gobierno relega de nuevo...".

El Comercio: "Asturias recibe la menor inversión estatal en veinte años".

"Un escándalo, claman los partidos" añade La Nueva España.

Y suma y sigue los titulares de estrangula, ahoga, frena, recorta o margina en las taifas andaluzas, La Voz de Galicia, El Diario Montañés, casi todos con una única excepción: "Canarias, la región más beneficiada por Rajoy", titulaba Canarias 7.

Es un hecho que la inversión cae en casi todas las regiones, y por tanto no es un fenómeno singular, un castigo ad hoc, sino una política presupuestaria: reducción de la inversión por otras prioridades, pensiones o los incrementos en Educación y Sanidad pactado en la conferencia de presidentes. ¿Este modelo es o no es acertado?

Desde las comunidades no hay una visión general para responder a esa pregunta, sino un ránking de más-o-menos-para-la-tierra; como si unos millones más para una carretera o un auditorio convirtieran las cuentas del Estado en buenas o malas. En lugar de valorar el modelo, y en qué medida beneficia o no al país, sólo existe más dinero aquí, presupuestos buenos; menos dinero aquí, presupuestos malos.

Sí, claro que hay críticas políticas pertinentes, como el hecho de beneficiar en los presupuestos a comunidades cuando se necesitan sus votos en la aritmética parlamentaria, caso ahora de Canarias; o cuando hay elecciones, un año atrás en Galicia; o por necesidades estratégicas, ahora Cataluña; o por hostilidad partidista, un clásico respecto a Andalucía.

Pero no se trata aquí de eso, o de la lógica territorial -obvia- en la prensa regional. El asunto es otro: la tendencia a perder una visión general. Ese puzzle refleja el troceamiento del interés general en diecisiete intereses particulares. Ciertamente Innerarity no se refería a territorios sino minorías sociales, pero su pregunta es también aquí la pregunta: ¿Y quién se ocupa de todos? En definitiva, y eso es lo esencial, el interés general no es la suma de los intereses particulares.

En el Estado de las Autonomías hay cada vez menos visión de Estado y más discurso autonómico. Los diecisiete discursos autonómicos sumados no generan un discurso de Estado. ¿Y quién se ocupa de España? Ahí está Cataluña: se apela a entender lo que desea la mayoría de su población, pero hay una clara resistencia a ver el asunto desde la óptica de los españoles.

Y no es un hecho aislado. La izquierda, con su tradición federalista, se dejó arrastrar hace ya tiempo a la pérdida de un discurso general; y el último refugio, lo que ya es revelador, es el Rajoy de «España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles». No se trata de que duela España como noventayochistas trágicos, pero un Estado sólo puede debilitarse si carece de un discurso de Estado.