DE JUAN PABLO II al PAPA PACO en lengua podemita.

Yo soy Juan Pablista, será por eso de que es casi curso mío, yo un joven de 16 años del tercero del 78 y él un talludito del sexto del 78., o será, por eso de que enlazó bien con la juventud y las familias. Habrá muchas JMJ en lo que le resta de vida a este sol nuestro de cada día, y muchos más Santos Padres por venir, pero como esa misa rociera, con la que el pueblo andaluz, obsequio a su Santidad, como esa, como esa, no las habrá.

Juan Pablo el gran olvidado desde que llegó el argentino Francisco, a pesar de haberlo Santificado, de Nombre Karol clózef Wojtyla fue el 264 Papa de la iglesia católica y el jefe del Estado vaticano, desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte el 2 de abril del 2005. Descansa en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, en una simple caja de pino barato, mientras otros llevamos 40 años pagando, a razón de 80 euracos cada tres meses, para la mamandurria funeraria.

Nace en (Wadowice, Cracovia 1920 y muere en Roma 2005). Fue el primer pontífice no italiano en bastante más de IV siglos, hijo de un oficial administrativo del ejército polaco y de una maestra de escuela, un joven al que le encantaban todo tipo de deportes, que llego a practicar con intensidad el atletismo y la natación, un gran amante del balompié y siempre rodeado de la juventud del momento. Amante de la literatura y del teatro, estuvo a un pelo de convertirse en actor profesional. Durante la ocupación Nazi trabajó como obrero en diversas fábricas y canteras al mismo tiempo que estudiaba. Todo un Nini del momento. Era un miembro activo de la UNIA, organización clandestina que ayudaba a los judíos a encontrar refugio y así escapar de la persecución nazi.

La lectura de San juan de la Cruz y la heroica conducta de los sacerdotes católicos, que morían en los campos de concentración, lo pusieron en el camino de la FE y en 1942 inicia su formación sacerdotal, ordenándose el 1 de noviembre de 1946, continuó sus estudios en Roma y obtuvo el doctorado en teología en el pontifico ateneo Angelium.

Fue evangelizador y docente, en parroquias obreras de Cracovia y dio clases de ética en la universidad católica de Lublin y en la facultad de teología de Cracovia, muy crítico con el gobierno y funcionarios polacos y un luchador nato contra el COMUNISMO (que no te enteras coletas). Destacó en el Concilio Vaticano II, con sus debates sobre el Esquema eclesiástico y la Pastoral gaudium et spes, dedicada al papel de la iglesia en el mundo contemporáneo, se convierte en el primer Papa no italiano desde 1523 y además procedente de un país del bloque comunista.

Sus primeras encíclicas, Redemploris Hominis (1979) y Dires in Misericordia (1980) Juan Pablo resalta el papel de la iglesia como maestra de los hombres, destaca la fe robusta, y una moral sólida, abriéndose a una apertura cristiana al mundo del siglo XX. Denunció la teología de la liberación y fue durísimo con la relajación moral y proclamó la UNIDAD ESPIRITUAL DE EUROPA.

Sufrió un atentado que lo tuvo muy cerca de la muerte y un intento de atentado en el Santuario de Fátima. África, Asia y América del Sur fueron sus campos de batalla, entre sus siguientes encíclicas, Laboren Exercens (el hombre en el trabajo 1981) y Redentoris Mater (la madre del redentor 1987) Sollicitudo Rei Socialis (la preocupación social 1987) Redentoris Missio (la misión del redentor 1990) y Centessimus Annus (el centenario 1991). Además de multitud de cartas apostólicas y exhortaciones, sobre la catequesis, las familias, el dolor, la reconciliación penitencial, la dignidad de la mujer, etcétera. Y por si fuera poco además desestimar el aborto, las técnicas de reproducción asistida y la eutanasia, Ut Unum Sint (que todos sean uno 1995) fue la primera encíclica de la historia dedicada al ecumenismo y así podría seguir con unos cientos de folios más.

Y de la noche a la mañana abdica Benedicto y Dios nuestro señor nos envía a Francisco. Y no sé por qué tengo la impresión que, desde la llegada de Francisco, parece como si los católicos hubiéramos estado sin director espiritual. Hasta el coletas lo ha hecho suyo, y yo me pregunto; ¿es Francisco el Papa que necesita la vieja Europa en este momento?

O este Santo Padre es el más indicado, en estos momentos donde los podemitas de babor y los de estribor, están en su momento álgido, carentes de toda ética, moral y en plena decadencia de la familia tradicional. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco en estos cuatro años, para tener entusiasmados a esta progresía? que los cardenales y obispos cambien las cruces de oro del cuello por la de plata o la de palo.

Presiento que no es el Papa que necesitamos en este critico momento, donde la familia pasa a un tercer plano, donde las clases políticas tienen el nivel del populacho que las elige, donde poderoso caballero es el dinero, donde la caridad es un negocio más, y donde la deshumanización con que los poderosos se alinean con toda clase de populismos.

Pero quien soy yo, para criticar a este Santo Padre, si es Dios nuestro señor quien nos lo ha enviado, su razón de ser tendrá. Pero me llama la atención que genere tanta expectación en las bancadas podemitas.

Francisco Hernández.