Carma Chacón

En mi artículo del pasado 28 de marzo titulado "Las primarias del PSOE y el futuro de su futuro" decía en el tercer párrafo que junto a Javier Fernández consideraba a Carmen Chacón como el mejor candidato a conseguir la Secretaría General del partido socialista esbozando solamente que su condición de catalana de origen andaluz podría ayudar mucho en la pretensión de lograr un candidato que aunara todo lo que hoy el PSOE precisa aunar, empezando por templar las gaitas de los socialistas catalanes siempre afines a las maniobras independentistas, y candidato lo suficientemente apartado de la barahúnda que supuso la destitución de Pedro Sánchez como Secretario General del PSOE.

Si tuvo arrestos para presentarse en febrero de 2012 a la Secretaria General de su partido frente al todopoderoso Rubalcaba ante el que perdió por sólo 22 votos, hoy, pese a ser conocedora de su dolencia congénita, también los hubiera tenido para volverse a presentar, pero creo que al igual que Unamuno decía "me duele España", ella pensaba "me duele el PSOE", y estimó conveniente no unir este dolor a su dolencia congénita y evitar acumulación de factores de riesgo.

Sin que ambos casos sean comparables en modo alguno, y ahora estoy pensando en Rita Barberá, todo nos hace pensar que las decepciones, los sinsabores, los desencantos, las contrariedades, los desengaños, etc., pueden pasar factura en política, como en cualquier otro aspecto de nuestra vida, sin que esa factura sea ponderable pero si sospechosa de que con el corazón no se puede jugar.

Como en su momento no escribí nada acerca de la muerte de Rita Barberá, sirva este artículo ahora para reconocer la trayectoria de dos fieles servidoras de los destinos de su país en su condición de mujeres de marcada tendencia de generosidad en política.

Rita Barberá, Carmen Chacón, descansen en paz.