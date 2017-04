Carme algo ha hecho cambiar

La clase política española esta vez sí ha estado en su conjunto a la altura de las exigencias del momento con motivo del fallecimiento de Carme Chacón, un hecho tan inesperado como doloroso. Es un consuelo comprobar que la totalidad del colectivo político es capaz de olvidar las diferencias y las divisiones cuando el motivo es tan valioso como el reconocimiento generoso de una trayectoria vital, bien que sea cuando ya la vida se ha escapado. Digo todo esto confortado por el hecho de que la muerte de esta personalidad socialista ha tenido un efecto remanso y una invitación a la concordia en un momento en el que tanta falta hacen en este país. Y concretamente para los socialistas ha sido como una invocación a esa unidad interna que tanto necesitan, como han reconocido con unas u otras palabras algunas y algunos de sus líderes y ex líderes más significados. Me quedo con ese hermoso artículo de José Luis Rodríguez Zapatero, en cuyos Gobiernos Carme desempeñó las carteras de Vivienda y Defensa. Y he observado un tono de gran sinceridad en las declaraciones de todos ellos, algo que se nota y que no se inventa.

Sin duda, esto que comento tendrá un efecto en el desarrollo de la vida política en España, de modo especial en las relaciones entre los partidos, tan distintos unos de otros. La impresión de ahora forzosamente ha de tener sus efectos en los días venideros, tanto en los partidos tradicionales como en los nuevos. Yo he oído y leído cosas dichas por personajes del PP que nunca imaginé que fuesen capaces de decir refiriéndose a una adversaria política, lo que calificó de hecho insólito. Hay palabras de alguien de Ciudadanos que también sorprenden. Y no digamos de Podemos, especialmente lo dicho por Julio Rodríguez, al recordar que Chacón fue su ministra en la época de Defensa. Este ha sido el momento en el que desde el partido de Pablo Iglesias se han hecho observaciones que pocos habrían esperado. Tal vez eso demuestre que era muy discutible lo de colocar a Podemos en las puertas del infierno. No sé si exagero al pensar que esto puede tener unos efectos políticos visibles en el futuro. Pero no es hora de adivinaciones sino de esperar que algunas cosas cambien para bien en este país atormentado.