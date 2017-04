Una Semana Santa

Sinceramente no comprendo a los "aguafiestas" de la Semana Santa. A quienes se complacen en intentar fastidiar al personal en nombre de un ateísmo mal entendido. Lo peor que le puede pasar a un ateo es convertir su ateísmo en una religión y además intolerante.

Estos días millones de personas salen a la calle a "vivir" la Semana Santa, unos lo hacen por devoción, es decir por un sentido religioso, mientras que para otros es una expresión de la cultura y costumbres de nuestro país.

La realidad es que aunque vivimos en un Estado aconfesional, no podemos sustraernos de donde venimos, y guste o no, somos hijos de la cultura judeo-cristiana. Sobre esos cimientos se ha levantado Europa y los valores que profesamos y no veo el porqué hay que derruirlos para sustituirlos por la nada.

En cualquier caso "vivir" o participar de la Semana Santa no es obligatorio, la prueba es que junto a la celebración de cientos de procesiones, hay ciudadanos que prefieren dedicar estos días a ir a la playa, o hacer montañismo, irse de discotecas, o hacer lo que les viene en gana pero sin que tenga que ver con ninguna actividad religiosa.

Cuando yo era pequeña no tenías más remedio que "vivir" la Semana Santa. España entera se "cerraba", cines, teatros, espectáculos, todo se suprimía hasta el Domingo de Gloria. Es decir no tenías opción a nada que no fuera la Semana Santa.

Hoy, afortunadamente cada cual puede hacer lo que le venga en gana, ir a una procesión el Viernes Santo o estar en la playa en topless. En eso consiste vivir en una sociedad democrática y aconfesional.

De manera que no es mucho pedir que quienes no quieren celebrar la Semana Santa permitan que sí la vivan los demás.

Es una cuestión de respeto no a las creencias religiosas sino a la libertad.